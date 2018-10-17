Koro muhtar solist başkan

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk kez gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Korosu’nun ‘Mühürden Notaya’ temalı konserinde sahneye çıkarak, muhtarlarla birlikte ‘Eski Dostlar’ ve ‘Telgrafın Telleri’ adlı sevilen şarkıları başarıyla seslendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan ‘Muhtarlar Korosu', Tayyare Kültür Merkezi'ni dolduran sanatseverlerin gönüllerini fethetti. Bursa'da ilk kez gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Korosu', Serkan Kiviz'in şefliğinde en güzel eserleri seslendirerek coşkulu görüntülere imza attı. Sanatseverler de konsere çok yoğun ilgi gösterdi. Bursa'daki muhtarları, mahalleleri dışında bambaşka bir platformda buluşturan konser, eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Başkan söyledi, muhtarlar eşlik etti

Coşkulu konseri keyifle izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir ara sahneye çıkarak muhtarların heyecanını paylaştı. Aktaş, muhtarlarla birlikte ‘Eski Dostlar' ve ‘Telgrafın Telleri' şarkılarını söyleyerek, hem müzik yeteneğini sergiledi, hem de sanatseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti çekti. Muhtarlar da hizmet alanlarında her zaman olduğu gibi, sahnede de kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Aktaş'a teşekkür ederek, bir plaket takdim etti.

Başkan Aktaş, konserde, muhtarlarla aynı sahnede olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, “Tayyare Kültür Merkezi, böyle bir kalabalık görmemiştir herhalde. Muhtarlarımız, demokrasinin uç beyleri. Her zaman, gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yanındalar. Bir süre önce muhtarlarımız, böyle bir çalışma yapmak istediklerini söylemişlerdi. 19 Ekim Muhtarlar Günü… O gün muhtarlarımızla bir araya geleceğiz ama şimdiden böyle bir konser sundukları için tebrik ediyorum. Kısa sürede çalışmalarına rağmen adeta ustalara taş çıkaran performanslar sergilediler. Konserin hazırlığına emek veren sanatçılarımızı da ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan ile Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Bölüm Başkanı Yavuz İbiş Bıçakcı'ya çiçek verdi. Muhtarların sosyal faaliyetlerinin devamını dileyen Başkan Aktaş, daha sonra koroya katılarak, ‘Bursa'nın Ufak Tefek Taşları' parçasında koroya eşlik etti. Halk dansları gösterileriyle renklenen konserde sevilen sanatçı Aysun Taşçeşme de söylediği şarkılarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Sanatseverler, muhtarları ve konsere emek verenleri alkışlarla ödüllendirdi.