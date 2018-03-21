Küflenen banyo küveti ve banyo temizliğinde elinizi kolaylaştıracak ipuçları

Banyo küvetindeki küfler ile başınız belada mı? İşte banyo küvetini temizlemenin püf noktaları...

Evde temizlik yaparken en çok zorlanılan kısım banyo ve banyo küvetini temizlemektir. Banyo küveti etrafında oluşan küfler ne kadar fırçalarsanız fırçalayın çıkmayabilir.

İşte banyo küveti ve banyo temizliğinin ipuçları…

Eğer banyo küveti etrafında küf oluşmuş ise bu bölgeleri sirke yardımı ile fırçalayın. Daha sonrasında ise temiz su yardımı ile durulayın.

Bu şekilde küflerden kurtulamazsanız temiz bir bezi çamaşır suyuna iyice batırın ve bu bezi küflü olan bölgeye iyice serin. Bu şekilde bezi küflü olan bölgede 1 gece kadar tutun. Sabah olunca bu bölgeyi hem sıcak su hem de sıvı deterjan ile iyice ovun.

YAPIŞKANLI ETİKETLERİ KOLAYCA ÇIKARABİLİRSİNİZ!

Banyo küvetine yapışmış olan etiketleri temizlemek için bu etiketleri mineral özü ile ıslatın ve yapışma etkisi geçene dek bu sıvı ile etiketleri silin. Daha sonra herhangi bir temizleyici ürünü serpin ve zımparalı olan yüzeyli bir sünger ile kalan etiket kısımlarını da iyice temizleyin. Temizleme işleminden sonra yüzeye eski parlaklığını geri verebilmek için. Banyo küvetini araba cilası ile ve kuru bir bez ile ovarak parlatın. Eğer isterseniz bir miktar alkol ve birazda buz ile banyo küvetindeki etiketleri temizleyebilirsiniz. Banyo küvetinde olan çıkartmaları temizlemenin bir diğer yolu da, çakmak gazı ya da aseton veya bebek yağı hatta boya incelticisi kullanmaktır.

LEKELERE SON!

Banyo küvetinin etrafını yeterince temiz bulmuyorsanız banyo suyunu yumuşatmayı deneyebilirsiniz. Banyo suyunu yumuşatmak için de her defasında banyo suyuna yarım kapak kadar karbonat eklemeniz yeterli olacaktır. Banyo küvetinde olan zor ve inatçı lekeleri temizlemek için biraz boraksa biraz limon suyu ekleyin. Bunları birbirine karıştırıp macun haline getirin. Daha sonra bu macunu lekeli olan kısımlara bol miktarda sürün. Bir saat kadar bu şekilde lekeli yüzeyleri beklettikten sonra bol soğuk su ile durulama yaparak lekeli yüzeyleri tamamen lekelerden arındırın.