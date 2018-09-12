Lavaboyu tamir ederken 2042 yılına gitti, 72 yaşındaki haliyle video çekti!

2006 yılında mutfak lavabosunun sızdırdığını fark eden Hakan Nordqvist isimli adam, lavabo tamiri sırasında kafasını borulara çarptığını ve ne olduysa o andan sonra olduğunu söylüyor... İşte Hakan Nordqvist isimli adamın bir garip hikayesi...

Hakan Nordqvist isimli adam 2042 yılına giderek, kendisinin 72 yaşındaki haliyle tanıştığını iddia ediyor. Hatta o kadar iddialı ki yaşlı haliyle bir de video çekmiş. Onun hikayesine kimse inanmak istemiyor… O ise yaşadığı olayın gerçek olduğuna yüzde 100 emin.

Sizce bu mümkün olabilir mi?

Birazdan okuyacağınız hikaye size inandırıcı gelmeyebilir ama kafanızda yer edecek. Sahte olduğunu düşünenlere ise bir not; olayın altından hiçbir şey çıkmadı. Bu adamın adı Hakan Nordqvist… Ve sıradan bir şekilde musluk tamir ederken başına gelenler dünyaya yayıldı. 30 Ağustos 2006 yılında mutfakta lavabonun sıkıntı çıkardığını gören Hakan Nordqvist, tamir etmek için kolları sıvar, takım çantasını alır ve işe koyuluyor. Lavabonun borularını tamir ederken kafasını çarpar ve bütün olay buradan sonra başlar…

Olayın doğruluğu hakkında herhangi bir şey bilinmiyor. İddialara göre bu bir sigorta reklamı. Ancak bir sigorta şirketi çıkıp bunu üstlenmedi.