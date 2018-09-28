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Maganda baba 4 yaşındaki oğluna ateş ettirdi

Ankara’da 4 yaşındaki çocuğuna tabanca ile ateş açtıran baba, o anları videoya kaydederek sosyal medyada da paylaştı.

android-time 10:30 28 Eylül 2018
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Ankara’da 4 yaşındaki çocuğuna tabanca ile ateş açtıran baba, o anları videoya kaydederek sosyal medyada da paylaştı.

Ankara'da boş bir arsada kaydedildiği belirtilen görüntüler büyük tepki çekti. Henüz oyun çağındaki oğlunun eline tabancasını veren A.K., nişan almasına yardım ederek oğluna ateş ettirdi. Ne yaptığından habersiz olan minik, babasının eğlencesinin bir parçası oldu. Şehir eşkıyası baba, o anları da videoya kaydederek sosyal medyada paylaştı. Vatandaşların eleştiri yağmuruna tutulan A.K., polis ekiplerince Etimesgut Polis Merkezi Amirliğine getirilerek ifadesi alındı.

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Son güncelleme: android-time 11:3428.09.2018
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