Mehmetçik’ten PKK’lılara devlet şefkati

Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK'lı 2 terörist sağ olarak ele geçirildi. Cep telefonuna yansıyan 'yakalama anı'nda bir uzman çavuşun teröristlere ‘Bundan sonra canın bize emanet’ diye seslenmesi dikkat çekti.

TSK tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla büyük darbe alan terör örgütü mensupları birer birer etkisiz hale getiriliyor. İHA ve SİHA'larla yapılan opeasyonlarda teröristler anında etkisiz hale getirilirken, örgütün sözde üst düzey yöneticileri de çareyi güvenlik kuvvetlerine teslim olmakta buluyor. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukuryayla mevkiinde 25 Ağustos tarihinde düzenlenen operasyonla biri sözde PKK'nın üst düzey yöneticisi olmak üzere 2 terörist sağ olarak yakalandı. Sağ yakalanan teröristler ile konuşan uzman çavuş, kin ve kan kusan teröristlere adete insanlık dersi verdi. Teröristlerin ellerine kelepçeyi takarken yaşanan diyalog Mehmetçiğin merhametini bir kez daha gözler önüne serdi.