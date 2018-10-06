Milyoner sevgilisinden dayak yedi! Genç kız paylaşımıyla fenomen oldu

22 yaşındaki Brezilyalı öğrenci Melissa, milyoner sevgilisinden dayak yedikten sonra paylaştığı fotoğrafla internette fenomen oldu.

Florida’da üniversite okuyan 22 yaşındaki Brezilya’lı öğrenci Melissa Gentz instagram hesabından bir fotoğraf paylaştığı için 25 yaşındaki milyoner işadamı erkek arkadaşı Erick Bretz tarafından feci bir şekilde dövüldü. Melissa, sosyla medya hesabından gördüğü şiddetin göstermek için morarmış gözleri ve çizikler içinde olan yüzünün fotoğrafını paylaştı. Şiddet fotoğrafını paylaşan genç kızın Instagram’daki takipçi sayısı birden artmaya başladı.

KAPIYI KAFASINDA KIRDI

Sevgilisinden dayak yiyen Melissa, paylaştığı fotoğrafta göğüs dekoltesinin çok açık olduğunu söyleyen erkek arkadaşının kendisini saçlarını çekip yere yatırdıktan sonra tekme atıp yumrukladığını ve hızını alamayıp kafasını kapıya vurduktan sonra saçlarını kestiğini söyledi. Melissa, evden kaçmayı başarıp polise sığındı, eve gelen polis, Bretz’i evde kanepe üzerinde yatarken gördü.