Milyoner sevgilisinden dayak yedi! Genç kız paylaşımıyla fenomen oldu

Florida’da üniversite okuyan 22 yaşındaki Brezilya’lı öğrenci Melissa Gentz instagram hesabından bir fotoğraf paylaştığı için 25 yaşındaki milyoner işadamı erkek arkadaşı Erick Bretz tarafından feci bir şekilde dövüldü. Melissa, sosyla medya hesabından gördüğü şiddetin göstermek için morarmış gözleri ve çizikler içinde olan yüzünün fotoğrafını paylaştı. Şiddet fotoğrafını paylaşan genç kızın Instagram’daki takipçi sayısı birden artmaya başladı.
KAPIYI KAFASINDA KIRDI
Sevgilisinden dayak yiyen Melissa, paylaştığı fotoğrafta göğüs dekoltesinin çok açık olduğunu söyleyen erkek arkadaşının kendisini saçlarını çekip yere yatırdıktan sonra tekme atıp yumrukladığını ve hızını alamayıp kafasını kapıya vurduktan sonra saçlarını kestiğini söyledi. Melissa, evden kaçmayı başarıp polise sığındı, eve gelen polis, Bretz’i evde kanepe üzerinde yatarken gördü.
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Emocionada com a letra da música que @david_holdt escreveu para mim I'm more than grateful for the beautiful song that @david_holdt wrote for me. You can listen to it on his page ☺️. Flor dourada não chore mais O pior já ficou pra traz Eu sei que ainda doi demais Orando pedindo paz As pétalas que caíram ao chão Deixaram marcas no seu coração Que se transformaram em uma missão Libertar mais flores da mesma prisão Quantas flores tem nessa prisão Deu acabou, o sol se levantou A chuva ja passou Eu já sei quem eu sou Deu, já passou, eu sei o meu valor Agora eu vejo a cor Dessa Livre flor
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