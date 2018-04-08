Modellik için ajansa iş başvurusu yaptı başına gelmeyen kalmadı! ‘Kamera önünde yapmamı isteyince…’

"Arada bluzun bir askısı aşağıdaydı sonra göbek dekoltesi vs. sonra daha fazla kaldırmamı esnek olmamı falan söyledi. Ben sinirlendim ve yapmayacağımı söyledim"

Kadınların iş dünyasında dezavantajlı olduğu öteden bilinen bir gerçek. Ancak birazdan okuyacağınız haber bundan biraz daha fazlası. İş arayan bir kadının yaşadıkları bir çok kadının başına gelebilecek türden.

İşte kadının kendi anlatımıyla yaşadıkları…

“Bulunduğum ilin iş ilanlarında bir ajansın model aradığını gördüm ve yazdım. Sonra bana mesajla dönüş yaptılar. 1, 2 fotoğraf gönderdim. Sonra birkaç gülerken sinirli şaşkın filan pozlar yapıp istediler. Gönderdim. Sonra askılı örnek bir foto gönderdi bir kolu aşağıda. Öyle falan istedi iş ilanı gömlek içindi bunlar kayıt için sadece dedi. Sonra etekle birkaç fotoğraf istedi yanlardan dekoltesi olsun şeklinde. Sonra kamerayla tek tarafla arayıp kamera önünde yapmamı istedi. Arada bluzun bir askısı aşağıdaydı sonra göbek dekoltesi vs. sonra daha fazla kaldırmamı esnek olmamı falan söyledi. Ben sinirlendim ve yapmayacağımı söyledim. O da siz gerildiniz kapatalım dedi. Kapattım yarın dönüş yapılacak size dedi. Ne gibi bir dönüş yapılacak. Vazgeçtim bunu istemiyorum bunları da kesinlikle hiçbir yerde kullanmayın dedim. Ve daha bir sürü şey yazdım fakat mesajlarımı açmıyor bile görüldü. İnanılmaz korkuyorum ve çok tedirginim şu an. Hem sinirden hem korkudan ağlıyorum. Bir şey olur mu? Sizce ne yapmam lazım?”