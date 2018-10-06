Müzayede evinde şok: Ünlü sanatçının eseri parçalara bölündü

İngiliz müzayede evi Sotheby’s’in Londra’da gerçekleşen açık artırmasında akıl almaz bir olay yaşandı… Kimliği yıllardan beri gizemini koruyan sanatçının Balonlu Kız isimli sanat eseri açık artırmaya çıktı. Kıyasıya geçen açık artırma sonucunda bir koleksiyoner yaklaşık 1 milyon İngiliz pounduna (Yaklaşık 7.6 milyon TL) alıcı buldu.
Müzayede evi tarafından satış resmen doğrulandığı sırada onlarca koleksiyonerin önünde ilginç bir olay yaşandı. Sanat eserinin bulunduğu çerçeveden bir ses gelirken, kısa bir süre sonra çerçevenin içindeki sanat eseri parçalara ayrılarak çerçevenin altından geçti. Koleksiyonerler telefonlarıyla yaşananları kaydederken, yetkililer şaşkına döndü.
Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme yapıldığı ifade edilirken, “Biz de çok şaşırdık. Demek ki Banksy bize şaka yaptı ve bunun böyle olmasını istedi. Şimdi bu satışı nasıl tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Zira benzer bir durum hiç yaşanmadı” açıklamasını yaptı.
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