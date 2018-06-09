Norveç şirketinden flaş karar! Evcil hayvanı olanlara ücretli doğum izni veriyor

Norveç şirketi Musti Grup, evcil hayvanı doğum yapan çalışanlarına 3 gün doğum izni verme kararı aldı.

Norveç merkezli şirket Musti Grup, çalışanları için sıra dışı bir uygulamayı hayata geçirdi. Evcil hayvanlar için ürünler satan mağazaları bulunan şirket, çalışanları arasında evcil hayvanı olanlara doğum iznine benzer bir uygulama başlattı.

3 GÜN ÜCRETLİ İZİN

Buna göre yavru kedi veya köpeği olan çalışanlar, 3 gün boyunca ücretli izin kullanabilecek. Doğum izninden ilham alınan proje hakkında konuşan şirket Ceo’su David Rönnberg, “Yavruların ihtiyaçlarını düşündüğümüzde ilk birkaç gün yoğun ilgi gerektiren bir dönem. Yavrular yeni bir çevreye alışma sürecinde karşılıksız sevgi ve bakıma ihtiyaç duyarlar. Biz de çalışanlarımızın onlarla daha çok vakit geçirebilmesi için böyle bir yönteme başladık” dedi.

DİĞER ŞİRKETLERE DE ÇAĞRI YAPTI

Rönnberg, söz konusu uygulamayı diğer şirketlerin de hayata geçirmesi için çağrıda bulundu.