Öğretmenin ölmeden önce son isteği herkesin gözlerini doldurdu!

Tammy’nin kuzeni Dr. Brad Johnson, hayatını kaybeden kuzeniyle iligli olarak “İhtiyacı olan öğrencilerinin hemen yardımına koşardı. Maaşını yoksul öğrencilerin giderlerine harcıyordu” dedi ve Tammy’nin son isteğini açıkladı.

Tammy cenaze töreninin sıradan olmamasını çiçek ve çelenk gönderilmemesini onun yerine cenazenin düzenleneceği yere içi öğrenciler için araç – gereçlerle dolu sırt çantası bırakmalarını istedi.

Johnson, Twitter'da “Kuzenimin son isteği cenazeye gelenlerin çiçek yerine içi dolu sırt çantaları bırakmasıydı” dedi. Cenazeye katılan 100 öğretmen içi dolu sırt çantaları getirdi.

My cousin's final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet @edutopia @EdWeekTeacher pic.twitter.com/eGig25tYwH

— Dr. Brad Johnson (@DrBradJohnson) 19 Haziran 2018