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Öğretmenin ölmeden önce son isteği herkesin gözlerini doldurdu!

Daha önce kendisine kolon kanseri teşhisi konulan ve kanseri bir kez yenen Tammy, ikinci kez kansere yakalandı ve geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Son isteği ise herkesin gözlerini doldurdu.

android-time 14:08 2 Temmuz 2018
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Öğretmenin ölmeden önce son isteği herkesin gözlerini doldurdu!
Daha önce kendisine kolon kanseri teşhisi konulan ve kanseri bir kez yenen Tammy, ikinci kez kansere yakalandı ve geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Son isteği ise herkesin gözlerini doldurdu.

Tammy’nin kuzeni  Dr. Brad Johnson, hayatını kaybeden kuzeniyle iligli olarak “İhtiyacı olan öğrencilerinin hemen yardımına koşardı. Maaşını yoksul öğrencilerin giderlerine harcıyordu” dedi ve Tammy’nin son isteğini açıkladı.

Tammy cenaze töreninin sıradan olmamasını çiçek ve çelenk gönderilmemesini onun yerine cenazenin düzenleneceği yere içi öğrenciler için araç – gereçlerle dolu sırt çantası bırakmalarını istedi.

Johnson, Twitter'da “Kuzenimin son isteği cenazeye gelenlerin çiçek yerine içi dolu sırt çantaları bırakmasıydı” dedi. Cenazeye katılan 100 öğretmen içi dolu sırt çantaları getirdi.

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