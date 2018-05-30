Ölen oğlunun mezarında işaret bekledi gözlerine inanamadı!

Jack Robinson, beynindeki tümör nedeniyle 2014 yılında hayatını kaybetmişti. Ailesi ise hala çocuklarının yasını tutuyordu. Oğlunun vefatından 3 yıl sonra mezarına giden anne Maria, oğlunun kendisine bir işaret göndermesini istedi. Sonrasında olanlara ise o bile inanamadı.

Jack Robinson, beynindeki tümörden dolayı hayatını kaybettiğinde 4 yaşında bir çocuktu. Anne ve babası, ikiz kardeşi ve ablası, Jack'in vefatından sonra yıkıldı.

Jack, 2014'ün nisan ayında hayatını kaybetti. Aile o tarihten itibaren her gün Jack'in yasını tutuyor. Vefatının ardından üç yıl geçtikten sonra anne Maria, oğlunun Hampshire'daki mezarlığını ziyarete gitti. Oğlunun mezarının önündeki çimlerin üstüne oturdu ve onu duyuyorsa bir işaret yollamasını istedi.

‘Oğlum beni duyuyorsan annene bir işaret yolla' dedi. Sözleri söyledikten hemen sonra olanlara anne inanamadı. Amerika nar bülbülü cinsi bir kuş önce Jack'in mezar taşının üstüne kondu sonra da annenin eline geldi.

Marie, Mirror Online'a “Önce mezar taşının üstüne geldi. Sonra da elime uçtu. Son olarak da omzuma konup gagasıyla omzuma dokundu. Bunun Jack'ten bir işaret olduğunu düşünerek gözyaşlarımı tutamadım” dedi.

Sevimli kuş, belki de Jack'ten annesine masum bir işaretti. Minik kuş kısa bir anlığına da olsa anneye, oğlunun kendisini hep izlediği duygusunu hissettirdi.

Acılı anne o anları sosyal medya hesabından paylaştı.