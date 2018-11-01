Otobüs şoförü, engelli yolcuya yer vermeyince bütün yolcuları otobüsten attı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir otobüs şoförü, engelli yolcuya yer vermedikleri gerekçesiyle bütün yolcuları otobüsten kovarak yalnızca engelli vatandaşın ve ona yardım eden kardeşinin otobüse binmesine izin verdi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan banliyölerden Porte de Clichy’deki bir durakta otobüs bekleyen Francois Le Berre isimli engelli vatandaş, otobüs geldiğinde binebilmek için engelli rampasını kullanmak istedi.

Ancak Berre, diğer yolcular kendisine yer açmadıkları için otobüse binemedi ve dışarıda kaldı.

‘HERKES OTOBÜSTEN DIŞARI’

Yaşananları gören otobüs şoförü ise, yolcuların tümünü otobüsten indirerek, yalnızca Berre ve ona yardımcı olan erkek kardeşini alarak yoluna devam etti.

Olayı Huffington Post Fransa’ya anlatan Berre, şöyle konuştu: “Durakta otobüs beklerken güldüm, çünkü kimse geçmem için kımıldamak istemedi. Olayı gören otobüs şoförü ise ayağa kalktı ve ‘Herkes otobüsten dışarı’ diye bağırdı.

Ardından, beni görmeye gelen şoför, bana ‘Sen ve yardımcın otobüse binebilirsiniz. Ve diğerleri, siz de bir sonraki otobüsü bekleyin’ dedi.”

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s’est levé et à dit “Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m'a dit “vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d’après!

François Le Berre pic.twitter.com/Icb5fqPMfD — Accessible POUR TOUS (@tomipa06) 21 Ekim 2018

‘BİRAZ MEDENİYET GÖSTERMEK İSTEDİ’

Berre ayrıca, şoförün kendisine herkesin bir gün tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyabileceğini söylediğini belirtti. Berre, şoförün kendisini tanımadığını ve ailesinde de engelli birinin bulunmadığını söyledi ve ‘Biraz medeniyet göstermek istediğini’ belirtti.

Berre’nin hikayesini, ‘Accessible Pour Tous’ (Herkes için ulaşılabilirlik) isimli bir grup, Twitter üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşım çok sayıda retweet alırken, otobüs şoförü ise birçok kişi tarafından ‘kahraman’ olarak tanımlandı.