Otobüs şoförü, engelli yolcuya yer vermeyince bütün yolcuları otobüsten attı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan banliyölerden Porte de Clichy’deki bir durakta otobüs bekleyen Francois Le Berre isimli engelli vatandaş, otobüs geldiğinde binebilmek için engelli rampasını kullanmak istedi.

Ancak Berre, diğer yolcular kendisine yer açmadıkları için otobüse binemedi ve dışarıda kaldı.

‘HERKES OTOBÜSTEN DIŞARI’

Yaşananları gören otobüs şoförü ise, yolcuların tümünü otobüsten indirerek, yalnızca Berre ve ona yardımcı olan erkek kardeşini alarak yoluna devam etti.

Olayı Huffington Post Fransa’ya anlatan Berre, şöyle konuştu: “Durakta otobüs beklerken güldüm, çünkü kimse geçmem için kımıldamak istemedi. Olayı gören otobüs şoförü ise ayağa kalktı ve ‘Herkes otobüsten dışarı’ diye bağırdı.

Ardından, beni görmeye gelen şoför, bana ‘Sen ve yardımcın otobüse binebilirsiniz. Ve diğerleri, siz de bir sonraki otobüsü bekleyin’ dedi.”

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s’est levé et à dit “Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m'a dit “vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d’après!

François Le Berre pic.twitter.com/Icb5fqPMfD

— Accessible POUR TOUS (@tomipa06) 21 Ekim 2018