Polis tarafından öldürülen üniversiteli Feray’ın davasında ‘mesafe’ karmaşası

Mersin’de bir polis tarafından evinde vurularak öldürülen 23 yaşındaki üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin ile ilgili davada silahın hangi uzaklıktan ateşlendiği konusunda karmaşa yaşanıyor. Adli Tıp Kurumundan olayda kullanılan silahla uzaktan atış yapıldığı yönünde rapor çıkarken, savcılık ise silahın 40 santimetre ve üzerinden atış yapıldığı yönünde görüş bildirdi.

Mersin Toros Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin, Mersin’in Mezitli ilçesinde bulunan evinde 19 Eylül 2017 tarihinde polis memuru Fatih Burak A. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda silahın uzaktan ateşlendiği belirtilirken, savcılık mütalaasında ise silahın 40 santimetre ve üzeri mesafeden ateşlendiği bilgileri yer aldı.

AYDINLATILMAYAN KISIMLAR VAR

Savcılık görüşüne itiraz eden Feray Şahin’in babası Bekir Şahin, “Üzerinde henüz aydınlatılmayan kısımlar var. Cinayette kullanılan silah ile ilgili İstanbul Adli Tıp uzaktan atış raporu var. Dikkate alınmasını, değerlendirilmesini istiyoruz. Zanlının başından beri cinayetin delillerini karartmaya ve yok edilmeye yönelik girişimleri olduğunu biliyoruz. Bunlar da belgeleriyle, adli tıp raporlarıyla görüldü. Çelişkili ifadeler ile mahkemeyi yanıltmaya çalıştığını biliyoruz. Bunlar dikkate alınsın, sağlıklı ve adaletli bir karar verilsin. Aceleye getirilmemesini istiyoruz. Bizim ve toplumun vicdanını rahatlatacak örnek bir karar olmasını ümit ediyoruz” dedi.

“EMNİYET DE SORUŞTURMA AÇTI”

Zanlı polis memuru hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma açıldığını belirten baba Şahin, “Emniyetin bu idari soruşturmayı hassasiyetle yürütmesini istiyoruz. Çünkü içerisinde mermi bulunan silahı ile oynayan bir polis memuru var. Polisler için bu kadar tehlikeli bir durumun söz konusu bile olmaması gerekiyor. Bu bilinci hissetmeleri gerekir. Oldubittiye getirilmemelidir. Aksi takdirde 23 yaşında üniversite son sınıfta gencecik bir öğrenci katledilebiliyor” şeklinde konuştu.

Bekir Şahin, davanın 6. duruşmasında savcılık mütalaasına karşı savunma vereceklerini belirterek, soruşturmada bazı karanlık noktaların bulunduğunu ileri sürdü. Şahin, “Mesela zanlıya alkol testi neden yapılmadı. Kapının dilinin dışarıda olması neden sorgulanmıyor. Zanlının vücut muayenesi neden yapılmıyor. Katil hiç tanımadığı bir evde 5.5 saat nasıl kalabiliyor? Kızım orada misafir olarak kalıyor, geçici olarak kalıyor. Ev bana ait, dolapta özel eşyalarım var. kızım orada misafir olarak kalıyordu. Ayrıca zanlının tırnaklarında kızımın DNA’sı da bulunmuştu. Bu kızımın direndiğini gösteriyor, bu konuda mütaala da dikkate alınmamış. Bu duruşmada savcılık mütalaasına karşı savunma vereceğiz. Bu mütalaayı biz asla kabul etmiyoruz. Başından beri polisi korumaya dönük bir soruşturma yapılmıştır. Savcılık tarafından aynı şekilde mütalaa hazırlanmıştır. Biz bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“KIZIM KATLEDİLMİŞTİR”

Kızını öldüren polisin en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini belirten Bekir Şahin, “23 yaşında gencecik, üniversite son sınıf öğrencisi kızımız katledilmiştir. Biz bunun karşısında ise zanlının en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ediyoruz. Örnek bir karar çıksın, başka savunmasız genç kadınlar ve kızlar katledilmesin” dedi.

Öte yandan, Salı günü görülecek olan davanın 6. duruşmasında kararın verilmesi bekleniyor İHA