Porno film yıldızlarından şoke eden itiraflar!

Porno filmlerde rol alan oyuncular, Youtube'da yayınlanan "Ask A Porn Star" adlı bir videoda, mesleklerine ilişkin ilginç bilgiler paylaştılar. Porno yıldızları, bir gün içerisinde kaç seks sahnesi çektiklerini açıkladı.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; videoda, porno filmlerde rol alan oyunculara “bir günde en fazla kaç seks sahnesinde rol aldıkları sorusu” yöneltildi.

Aubrey Snoow adlı bir oyuncu, 24 saat içerisinde 9 kez kamera karşısında seks yaptığını söyledi.

Claire Robbins ise bir çekim sırasında 18 saat süresince seks yapmak zorunda kalmış. Bu sürede ise üç farklı sahnede rol almış.

Shane Diesel de ikiden fazla sahnede rol alamadığını söyledi.

Violet Monroe ve Anikka Albrite de en ‘yoğun’ günlerinde üç sahne için kamera karşısına geçtiklerini belirtti