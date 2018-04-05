Saçındaki beyazları boyatmak istedi hayatı karardı!

Saçındaki beyazları kapatmak isteyen Ann-Marie Hyde'in hayatı kullandığı saç boyası sonrasında adeta karardı.

30. doğum gününden birkaç gün önce Ann-Marie Hyde saçındaki beyazları kapamak için saç boyası kullanmaya karar verdi. 10 yıldır aynı saç boyasını kullanan kadının cildi birkaç saat sonra alerjik reaksiyon gösterdi.

Bütün yüzü şişen Hyde, iki gün boyunca göz kapaklarının şişip gözünü kapatması sebebiyle geçici körlük yaşadı. Acilen hastaneye kaldırılan kadını, eşi tanımakta zorlanırken 5 yaşındaki oğlu annesinin yüzünü görünce gözyaşlarına boğuldu.

BOYAYI SÜRDÜ, KAFA DERİSİ YANMAYA BAŞLADI

Daily Mail'in haberine göre Hyde şimdi firmaya dava açmaya hazırlanıyor. Herhangi bir alerjik reaksiyonla karşılaşmamak için saçını boyamadan iki gün önce alerji testini yaptığını belirten kadın boyamadan kısa bir süre sonra kafa derisinin yanmaya ve kaşınmaya başladığını belirtiyor. Sabah kalktığında cildinde bir gerginlik hisseden Hyde işine gittiğinde patronunun acilen hastaneye gitmesi gerektiğini söylediğini, o ana dek yüzünün şiştiğinin farkında olmadığını ekliyor.

Hastaneye gittiğinde antihistaminik ve steroidlerle ilaç tedavisi uygulanan Hyde şu an iyi durumda. Ocak ayında gerçekleşen olaydan beri saçını boyamadığını belirten kadın, bir daha saç boyası kullanmayı düşünmediğini de ekliyor.