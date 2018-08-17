Bu mağazada her şey parasız

Sansun'un Tekkeköy Belediyesi tarafından kurulan hayır çarşısı bayram için hazırlanıyor. Çarşıda ihtiyaç sahipleri her türlü eksikliklerini ücretsiz karşılıyor.

Tekkeköy ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara her türlü yardımı sağlayan Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı Kurban Bayramı için hazırlanıyor. Yaklaşık 4 yıl önce açılışı yapılan Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor. Hayır Çarşısından yılda üç defa kıyafet yardımı yapılıyor. Yine ihtiyaç sahibi aileler bayram öncesinde özellikle bayramlık kıyafetlerini buradan temin edebiliyor. Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısında ayakkabıdan monta, pantolondan gömleklere, ceketlere her türlü giyim eşyası bulunuyor. Yılın 365 günü açık bulunan Hayır Çarşısına özellikle Tekkeköylü iş adamları ve sanayicilerde destek vererek yardımda bulunuyor.

Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısının Kurban Bayramına hazır olduğu söyleyen Tekkeköy Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Nigar Kapucu, “Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıkları tamamlanan çarşımız ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyarcını karşılamak için hizmet vermeye hazır. Bayram öncesi kılık kıyafet almak isteyen ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz buradan istedikleri gibi faydalanabilirler” dedi.

Bayramların paylaşımın ön planda tutulduğu manevi zaman dilimleri olduğuna dikkat çeken Kapucu, “İslam aleminde bayramların yeri, önemi ve maneviyat ayrıdır. Bu mukaddes günlerde dargınlar barışır, küskünlükler son bulur. En önemlisi çocukların bayram sevincini yaşması ve rengarenk bayramlıklar giyebilmesidir. Bu manada hayır çarşımız çeşit çeşit ayakkabı ve kıyafetlerle çocuklarımıza bayram sevincini yaşatmaya hazır” ifadelerini kullandı.