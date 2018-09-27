Sarıkamış şehitleri için pedal bastı

İstanbullu grafiker Özcan Güler, Sarıkamış Şehitlerini anmak için ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul'dan Sarıkamış'a 4 gün pedal çevirdi.

Daha önce İstanbul'dan İzmir'e, Ankara’ya ve Samsun’a kadar hiç durmadan 23 saat pedal çevirip 554 kilometre giden Güler, bu kez Sarıkamış Şehitlerini anmak için İstanbul'dan Sarıkamış’a kadar hiç durmadan bisiklet kullandı. Küçükçekmece Bisiklet ve Doğa Aktiviteleri Kulübü üyesi Güler, yaptığı farkındalık yolculuğuyla ilgili şöyle konuştu: ”Daha önce 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu için İzmir’e, 19 Mayıs’ta Samsun’a, Atatürk’ü anmak için Ankara’ya defalarca yol yaptım. Bu kez de 1914’te bu topraklar için kar-kış demeden, vatan sevgisi için yollara düşen Sarıkamış şehitlerini anmak adına 4 gün boyunca pedal çevirdim. Cycling Team’den Sinan Kargı ve Eyüp Kuzyurt takım aracıyla yol boyunca güvenliğim için bana eşlik ettiler. Yol boyunca Düzce, Amasya ve Erzincan’da beni karşılayan bisiklet grupları da yaratmak istediğim farkındalık için beni çok mutlu etti.”

Toplamda 1358 km yol yaparak Sarıkamış’a vardığını ve şehitliğe geldiği anda 15 yaşındaki şehit çocukları gördüğünde çok duygulandığını belirten Güler, ”Onlara borcumuzu nasıl öderiz gerçekten bilemiyorum. Daha çok kişiye sesimi duyurmak için şehitlik ve farkındalık turlarına devam edeceğim.” dedi.