Sekreteriyle aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki hayatı dar etti

Kadını 37 yıllık eşi sekreteriyle aldatır ve boşanırlar. Adam, genç sevgilisiyle eski eşiyle oturdukları evde yaşamaya karar verir. Ancak eski eşi ona hayatı dar eder.

Az sonra okuyacaklarınız ‘tatlı intikam'ın son örneği.

Hikâyedeki kadını 37 yıllık eşi sekreteriyle aldatır ve boşanırlar. Adam, genç sevgilisiyle eski eşiyle oturdukları evde yaşamaya karar verir. Ancak eski eşi ona hayatı dar eder.

Ben ve Anne 37 yıldır evliydi. Ben, eşini genç sekreteriyle aldatmaya başladı.

Yeni sevgilisi eşinden boşanmasını ve eşiyle yaşadıkları eve taşınmak istediğini söyledi. Ben avukat olduğundan bir şekilde evi elinde tutmayı başardı ve eski eşi Anne'ye evi boşaltması için üç gün verdi.

Kadın ilk gün evdeki eşyaları kolilemeye başladı.

İkinci gün de nakliyecileri çağırdı ve eşyaları yeni evine taşıttı.

Üçüncü günde son kez evinde yemek yedi.

Yemeğini bitirdikten sonra evdeki bütün perdelerin içine farkedilmeyecek şekilde karides doldurdu. Ardından 37 yıldır yaşadığı evi üzülerek terketti.

Ben, yeni kız arkadaşıyla eve hemen taşındı.

İlk günleri çok güzeldi. Ancak gün geçtikçe evden tuhaf kokular almaya başladılar. Evin her köşesini temizlediler. Havalandırmayı kontrol ettiler. Belki de havalandırmada ölü bir fare olabileceğini düşündüler.

Bir böcek ilaçlama şirketiyle anlaşarak evin her yerini ilaçlamalarını sağladılar. Ancak hiçbir şey fayda etmedi.

Bir süre sonra evlerine hiçbir misafir gelmek istemedi. Temizlikçiler bile evin içine girmek istemiyordu.

Kokudan o kadar rahatsız olmaya başladılar ki başka bir eve taşınmaya karar verdiler. Evin fiyatını yarı yarıya düşürmelerine rağmen evle kimse ilgilenmiyordu. Kokan evin namı her yere yayılmıştı. Emlakçılar bile evle ilgilenmediler. Sonunda çift konut kredisi çekerek yeni bir ev aldı.

Bir süre sonra Ben, eski eşi Anne'yi arayarak halini hatrını sordu. Eski eşine evin ne kadar kötü koktuğundan bahsetti. Kadın, eski eşini dikkatlice dinledi ve eski evini çok özlediğini söyledi ve evi ondan satıp alıp alamayacağını sordu.

Ben, eski eşinin evin kokusunu hafife aldığını düşündü. Evi, onda biri fiyatına eski eşine sattı.

Ben ve yeni kız arkadaşı, nakliyeciler eşyalarını yeni evlerine taşırken mutluluktan havaya uçuyordu. Kokan evden kurtuldukları için çok sevinçliydiler. Ben eski eşinin ne kadar kötü bir hata yaptığını düşünüp gülmeden edemedi.

Evden taşınan son şey ise perdelerdi.