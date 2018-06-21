Sevgilisinin kafasını yüzerek vahşice öldürmüştü! Ünlü yazar için karar belli oldu

30 yaşındaki Ukraynalı manken Iana Kasian'ın kafa derisini yüzen, kanını akıtıp, çenesini ısıran ve kulağını kesen ünlü yazar Blake Leibel ile ilgili mahkeme kararını verdi.

Kanını akıttı, çenesini ısırdı ve kulağını kesti. Tıpkı kitaplarında anlattığı gibi sevgilisini öldüren yazar Blake Leibel için mahkeme kararını verdi. Ukraynalı mankeni Mayıs 2016’da vahşi şekilde öldüren Leibel dünyayı şoka sokmuştu. Yürütülen soruşturmalar sonuç verdi ve Leibel suçlu bulundu.

California’da görülen davada jüri ünlü yazarı birinci derece cinayetten suçlu buldu. Jüri ayrıca işkence ve ağır müessir fiilden de Leibel için aynı hükmü verdi. 30 yaşındaki manken Iana Kasian’ın Mayıs 2016’da vahşi şekilde öldürülmesi, dünyayı sarsmıştı. Çırılçıplak cesedi iki aylık kızının yanında bulunan Kasian’ın otopsi raporu günlerce gündemden düşmedi.

Kasian’ın annesi Olga, şimdi iki yaşında olan torununa bakıyor. Leibel’e ise 56 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Kanadalı bir emlak zengininin oğlu Leibel, film yönetmeni ve çizgi roman yazarı. Kaleme aldığı Syndrome (Sendrom) isimli kitapta, boğaz kesen ve kurbanlarının kanını akıtan bir seri katil yer almıştı.