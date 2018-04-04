Sigara içen çalışanlarına sunduğu fırsat sonrası herkes sigarayı bıraktı!

Sigarayı bırakmak bu kadar zor mu? Aslında hiç değil. Japonya'da bir şirketin patronu sigara içmeyenlere 6 gün ekstra izin vereceğini söyledi, tüm şirket sigarayı bıraktı.

Japonya'da yer alan Piala Inc. ismindeki şirket çalışanlarının sigarayı bırakması için harika bir çözüme imza attı.

Şirketteki sigara içmeyen çalışanlar yılda ekstradan altı günlük tatil izni alabiliyorlar.

Şirketin CEO'su Takao Asuka, Kyodo News'e “Sigara içen çalışanlarımızı cezalandırmak yerine sigarayı bırakmaları için bir neden sunuyoruz” dedi.

Her şey sigara içmeyen bir çalışanın şikayetiyle başladı. Bu kişi, sigara içen kişilerin daha fazla mola aldıklarını ve onlardan daha az çalıştıklarından yakındı.

Telegraph'tan aktarılanlara göre şirketin basın sözcüsü Hirokata Matsushima, “Çalışanlarımızdan birisi şirketimizin girişinde yer alan dilek ve şikâyet kutusuna mesaj bırakmış. Biz de buradan esinlendik” dedi.

Şirket sigara içmeyen kişilere yılda ekstradan altı günlük tatil izni vermeye başladı.

Şirket Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alıyor ve 29. katta. Çalışanlar sigara içmek için en alt kata inmek zorundalar. Bu da 15 dakikalık vakit kaybına neden oluyor. Başka bir deyişle bir kez sigara içtiklerinde bile sigara içmeyenlere oranla 15 dakika daha az çalışıyorlar.

Karar uygulanmaya başladıktan sonra dört kişi sigarayı bırakmış. Şirketin 120 çalışanından 30'u ekstradan altı günlük tatil izni kazanmış.