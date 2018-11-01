Şok gerçek röntgende ortaya çıktı! Annesinden aylarca saklıyordu…

ABD'de yaşayan Sydney Allen ve annesi ülke basınının gündemine oturdu... Omurgasındaki bir rahatsızlık için hastaneye giden ve röntgeni çekilen genç kız, doktor randevusu sırasında annesinden yıllardır sakladığı gerçeği farkında olmadan ortaya çıkardı. Röntgen sonuçlarına bakan kadın gördüğü manzarayla adeta şoka girdi.

Florida'nın Clearwater bölgesinde yaşayan 20 yaşındaki Sydney Allen ile annesi ülke gündeminde bir numaralı konu oldu… Aslında her şey geçen yaz 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin ablasının kendisine doğum günü hediyesi olarak piercing (vücutta delik oluşturularak yapılan süsleme) hediye etmesiyle başladı. İki göğüs ucunu deldiren ve piercing yaptıran genç kadın bunu yakın arkadaşları haricinde kimseye söylemedi.

Ailesinin bu duruma çok kızacağını bilen ve bu sebeple konuyu hiç açmayan Allen'ın foyası ise hiç beklemediği bir anda ortaya çıktı… Omurgasında oluşan rahatsızlık dolayısıyla her yıl belli aralıklarla doktor kontrolünden geçen ve röntgeni çekilen kız önceki gün hastaneye gitti. Geçmiş aylarda olduğu gibi yine röntgen çektiren genç kadın daha sonra annesiyle birlikte doktor randevusuna gitti. Muayene sırasında genç kızın röntgen sonuçları gelince ise ortalık bir hayli karıştı.

Doktor, sonuçları özel aydınlatmalı bölmede hastasına ve ebeveynine gösterince ise odada bir sessizlik oldu. Zira genç kızın iki göğüs ucunun olduğu noktada piercing aksesuarları rahatlıkla seçilebiliyordu. Bu durumu fark eden kadın bir anda heyecanlandı ve gördüklerine inanamadı. Doktor ve Sydney bu duruma katıla katıla güldüklerini söylerken, “Annem biraz muhafazakar. Dövme ve piercinglerden hoşlanmıyor. Dolayısıyla onun yanında üzerimi çıkarmadığım için göğüslerime yaptırdığım piercingleri saklamanın kolay olacağını düşünmüştüm” dedi.

Yaşananları sosyal medyadan paylaşan Sydney'nin bu fotoğrafı 159.000 kişi tarafından beğenildi. Genç kadın, “Annem gördüğü anda üzüldü ve rahatsız oldu. Bana ‘eve gidince bu konuyu konuşacağız' dedi. Fakat eve dönünce bu duruma çok güldü ve bir sorun çıkmadı” açıklamasını yaptı.