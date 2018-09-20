Şoke eden ölüm! Genç kız hapşırdı hayatını kaybetti

Trabzon'dan İstanbul'a kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görmeye gelen Trabzonlu Gamze Kalaycı, hapşırdıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul’da kalp yetmezliği tedavisi gören Trabzonlu Gamze Kalaycı (28), hapşırdıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalaycı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

APAR TOPAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kalp yetmezliği tedavisi için İstanbul’da bulunan Gamze Kalaycı, bu sabah ailesiyle evde oturduğu sırada hapşırmasının ardından fenalaştı. Yere yığılan Kalaycı, aile fertleri tarafından hastaneye götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hapşırdıktan sonra kalp krizi geçirdiği ve beynine pıhtı attığı belirlenen Kalaycı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kalaycı’nın, bekar olduğu ve kalp yetmezliği nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Gamze Kalaycı’nın cenazesi, yarın memleketi Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde toprağa verilecek.