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Sosyal medya bölündü Fotoğraf mı resim mi?

Japon sanatçı Kei Mieno'nun sanal alemde yayınladığı çalışmaları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

android-time 19:17 19 Mayıs 2018
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Sosyal medya bölündü Fotoğraf mı resim mi?
Japon sanatçı Kei Mieno'nun sanal alemde yayınladığı çalışmaları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Kei Mieno’nun Çalışmalarını görenler, “Fotoğraf mı yoksa resim mi?” sorusunu sormaktan kendini alamıyor. Kei Mieno isimli Japon sanatçı, yaptığı resimlerle hayrete düşürüyor. Öyle ki sanatçının resimleri, ilk bakışta fotoğraf zannediliyor

Japon sanatçı Kei Mieno, o kadar gerçekçi portre çalışmaları yapıyor ki görenler bu resimleri fotoğraf zannediyor. 33 yaşındaki ressam, gözlem yeteneği ve resim kabiliyeti sayesinde çok gerçekçi resimler yapabiliyor.

10 yıldır resim yapan Mieno’nun her çalışması, binlerce beğeni alıyor. Yağlı boyayla harikalar yaratan sanatçı 1960’ların sonuyla 1970’li yılların başlarında ortaya çıkan hiperrealizm akımından etkilenmiş. Hiperrealizm, ressamların fotoğraf gibi çizdikleri resimleri barındıran sanat türüne deniyor.

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Son güncelleme: android-time 19:1819.05.2018
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