SÖZCÜ PLUS’a SMS ile üye olma dönemi başladı

SÖZCÜ'nün dijital üyeliğinde yepyeni bir dönem başlıyor. PC'de ve mobilde reklamsız sozcu.com.tr, e-gazete ve binlerce özel içeriği kapsayan 'SÖZCÜ Plus'a artık SMS ile de abone olabileceksiniz. Okurlarımız, SOZCU yazarak 6662'ye yolladığında SÖZCÜ PLUS'a 1 ay abone olabilecek.

SÖZCÜ Plus; üyeleri için, özel hazırlanmış birbirinden farklı onlarca kategoriden, binlerce özel içeriğe ulaşımı ve haber okurken daha yalın, daha keyifli bir tasarımla özel bir deneyim yaşama ayrıcalığına sahip olma imkanı sunuyor. SÖZCÜ Plus ayrıca mobil, tablet ve masaüstü’nde SÖZCÜ’yü hem reklamsız, hem de 10 kat hızlı kullanma imkanı sunarak mobil uygulamada SÖZCÜ gazetesinin baskı versiyonu olan e-gazeteye de erişilebiliyor.

Türkiye’deki operatörlerden hizmet alan okurlarımız şimdi kısa mesaj olarak SOZCU yazarak 6662’ye yolladığında 10.99 TL tutarındaki 1 aylık SÖZCÜ PLUS aboneliğini başlatabilecekler. Türkiye’de hizmet alan tüm operatörlerde geçerli olan SMS ile abone olma aşaması tamamlandıktan sonra, gelen kısa mesajda bağlantı adresine tıklanarak üyelik aşaması tamamlanıyor. Abonelik ücreti ise kullanılan operatör üzerinden telefon faturasına yansıtılarak okurlarımız, kredi kartına başvurmadan da pratik bir şekilde abone olabilyor.