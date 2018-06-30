Su şişesini böyle bırakanlar dikkat! Tehlike saçıyor

Uzmanlar bütün araç sürücülerini yaz aylarında araçlarında plastik su şişesi bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada yaz ayında kliması çalışmayan bir aracın 22-35 derece sıcaklığa ve güneşin altında bırakılan bir aracın iç sıcaklığının bir saat içinde 44-55 dereceye kadar ulaştığı görüldü.

Güneşli bir günde aracın içinde unutulan su şişesi felakete yol açabilir. Oklahoma’da yer alan Midwest İtfaiye Teşkilatı’nın yaptığı bir deneyde aracın içine plastik su şişesi bırakıldı.

Su şişesi büyüteç görevi görerek, güneş ışınlarını 120 derecelik bir sıcaklıkla aracın içine yansıtıyor. Önce aracınızın koltukları yanıp sonra da aracınız tutuşabilir. İtfaiyeci David Richardson, KFOR News’e “Plastik su şişeleri, güneş ışınlarını aracın içine yakından yansıtarak bir felakete yol açabiliyor” dedi.

Dioni Amuchastegui ismindeki bir mühendis de aynı tehlike hakkında herkesi uyarıyor. Amuchastegui, “Öğle yemeğinde hızlıca bir şeyler yemek için bir yere girdim. O sırada aracımın içinden hafif duman çıktığını gördüm. Aracıma girdiğimde plastik su şişesinin az kalsın koltukları yaktığını farkettim” dedi.

O sırada yanında olan iş arkadaşı Idaho Power, Facebook’ta şöyle bir gönderi paylaştı: “Herkesin arabasında su şişesi var. Ya arabanızda şişe bırakmayın ya da güneş ışınlarının denk gelmeyeceği torpido gibi yerlere koyun” dedi.