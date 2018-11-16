Telefonda oyun oynuyor diye kızını satırla öldürdü

Çin'den herkesi şoke eden bir haber geldi. 29 yaşındaki bir anne, ilkokula giden kızını 'sürekli telefonda oyun oynadığı' gerekçesiyle öldürdü.

Çin’de Gao isimli kadın, polise verdiği ifadede kızıyla ‘telefonda fazla vakit geçirdiği için’ tartıştıktan sonra aşırı sinirlendiğini ve mutfaktan satır alarak kızının bileğine savurduğunu söyledi. Daha sonra küçük kızın kaçmaya çalıştığı ancak Gao’nun kızın boynundan yakalayarak boğduğu öğrenildi.

Cani anne, kızının öldüğünü fark ettikten sonra polise teslim oldu. ‘Kasıtlı öldürme’ suçuyla yargılanıyor.

BABASI ŞEHİR DIŞINDAYDI

Gao’nun 1 yıl önce eşinden boşandığı ancak daha sonra ‘çocuklarının iyiliği için’ tekrar evlendikleri belirtildi. Yetkililer, yaşı açıklanmayan ancak henüz ilkokula gittiği belirtilen kızın uzun zamandır annesiyle yaşadığını, babasının işe şehir dışında çalıştığını ve olay anında evde olmadığını açıkladı.