TGS’den basın emekçilerine farkındalık eğitimi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), basın emekçilerine farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitim programlarını başlattı. ‘Yeni Medya’, ‘Sendikal haklar ve sendikalı olmanın önemi’, ‘Basın İş Kanunu’ konularında önemli bilgilerin gazetecilerle paylaşıldığı eğitim programı kapsamında katılımcılara sertifika da verilecek.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, eğitim programlarıyla ilgili olarak bilgi verirken şunları söyledi: “Ülkemizde gazetecilerin yaşamı her açıdan zorlaşıyor. Emeklerinin karşılığını bulabilmeleri, iş güvencelerini sağlamak, farkındalıklarını artırmak istiyoruz. Bunu başarmak başta gazetecinin kendi elinde. Amacımız gazetecilerin çalışma hayatlarına yönelik hukuksal hakları hakkında en doğru bilgilendirmeleri yapmak ve basın emekçilerinin haklarını kanunlar çerçevesinde en doğru şekilde aramalarını sağlamak. Yine çağımızın gerçeklerinden biri olan yeni medyaya yönelim konusunda deneyimli eğitmenlerimiz meslektaşlarımıza önemli bilgiler aktarıyor. Basın emekçilerinin Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın eğitim programlarına katılmasını önemle tavsiye ediyorum.”

15 ilde gerçekleştirilecek eğitim programlarında Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş'un yanı sıra Örgütlenme Sorumlusu ve Journo.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kuleli, Türkiye Gazeteciler Sendikası Hukuk Müşaviri Meliha Selvi ve gazeteci-öğretim görevlisi Mustafa Büyüksipahi alanlarına yönelik bilgileri basın emekçileriyle paylaşıyor.

İstanbul ve İzmir'de gazetecilerle buluşarak özellikle basın iş kanunu ve hakların korunmasına yönelik önemli bilgilerin aktarıldığı programın üçüncüsü 3 Kasım tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Program hakkında bilgi Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın resmi internet sitesinde bulunuyor.