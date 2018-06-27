Trabzon polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe

Trabzon'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, doğu illerinden uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen ve Hakkari ilinden ülkemize giriş yapan, Van-Erzurum güzergahından, 27.06.2018 günü 3 Irak uyruklu şahsın Irak plakalı lüks bir araç ile ilimize geldiği ve muhtemelen ilimiz üzerinden Ankara veya diğer batı illerine gideceği değerlendirilerek, araç ilimizde takiple bilahare yakalanarak durdurulmuş, araç içerisinde yapılan aramada aracın tabanında tespit edilen zulada 78 paket halinde 40 kilo 300 gram miktarında piyasa değeri yaklaşık 2,5-3 milyon Türk Lirası olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan Irak uyruklu biri erkek ikisi bayan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir” denildi.