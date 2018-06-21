Tren tuvaletinde dehşet! Tecavüz edip kafasını kestiler

Hindistan'da tren tuvaletinde tecavüze uğramış ve kafası kesilerek öldürülmüş bir kadın cesedi bulunurken, kadının kesik başı 20 km. uzaklıktaki başka bir istasyondan çıktı.

Hindistan’ın Puri şehrindeki tren istasyonunda, tren tuvaletinde tecavüze uğradıktan sonra öldürülen kırklı yaşlardaki bir kadına ait başsız ceset bulundu.

KESİK BAŞI 20 KM ÖTEDE BULUNDU

Kanlar içinde bulunan kadının kesik başı ise yaklaşık yirmi kilo metre uzaklıkta olan Delanga şehrindeki tren istasyonunda, rayların üzerinde bulundu.

TUVALETİ KULLANMAK İSTEYEN YOLCULAR FARK ETTİ

Yerel kaynaklara göre tren istasyondan ayrılmadan hemen önce tuvaleti kullanmak isteyen bazı yolcuların kadını kanlar içinde bulunca olayı polise bildirdi. Polis, trene girdiğinde trenin boş olduğunu söyledi.

Kadının vücudunu inceleyen polis, trende kimsenin olmadığı bir sırada kadının trene getirilip tecavüz edildiği ve daha sonra öldürüldüğünü belirti.