Trende tıraş oldu ortalık karıştı! Milyonlarca defa izlendi

ABD New York'taki trende tıraş olan ve görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan adam, evsizler barınağında geçirdiği birkaç günün ardından temizlenmeye çalıştığını ifade etti.

ABD’li 56 yaşındaki Anthony Tores’in trende tıraş olurken kaydedilen görüntüleri, internette yayınlanmasının ardından Twitter’da 2.4 milyondan fazla görüntülendi. Görüntülerin yayılmasının ardından ise çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Torres’in tıraş olurken sakalarını ve tıraş köpüğünü yere fırlatmasını eleştirmişti. Öte yandan bazı insanlar da, ‘hikayenin bütünü bilinmediği için’ Torres’e gösterilen tepkinin haksız olduğunu savunmuştu.

TREN BİLETİNİ BAŞKASI ALDI

AP’ye konuşan 56 yaşındaki Anthony Torres, sosyal medyada kendisini yargılayan kişilerin kendisinin verdiği mücadeleyi bilmediklerini söyledi. Torres, “Hayatım berbat durumda. Trende tıraş olmamın sebebi işte bu” dedi.

Torres, videonun ‘savunmasız’ olduğu bir anda kaydedildiğini söyledi. Evsiz olduğunu ve bir barınakta yaşadığını söyleyen Torres, yardım almak için ailesine ulaştığını ve New York’a giderken tıraş olduğunu söyledi. Torres, tren biletinin de başkası tarafından alındığını belirtti.

‘EVSİZ OLDUĞUMU HERKES BİLSİN İSTEMEDİM’

Manhattan’ın Pensilvanya durağından Trenton, New Jersey’e giden Torres, “Evsiz olduğumu herkesin bilmesini istemedim” diyerek daha ‘bakımlı’ görünmek için trende tıraş olduğunu söyledi.

ABD Hatco’da yaşayan Torres’in kardeşi Thomas Torres ise, Anthony’nin zor bir hayatı olduğunu söyledi. 4 diğer kardeşleriyle birlikte fakirlik çekerek büyüyen Torres kardeşler, Philedelphia’nın 35 kilometre dışında bulunan Hamminton New Jersey’de bir çiftlikte yetişmişler.

İnşaat işçiliğinden kumarhane güvenliğine kadar çok sayıda işte çalıştığını söyleyen Torres, nerede iş bulduysa oraya gittiği için hayatını motel ya da otobüs terminallerinde uyuyarak geçirdiğini söyledi. Sağlık sorunları da yaşayan Torres, geçen iki yıl içerisinde iki defa felç geçirdiğini belirtti.

‘YAPTIĞI ŞEY ONA NORMAL GELİYOR’

Ancak Thores’in kardeşi Thomas Tores, ağabeyinin parayla ilgili her zaman kısa vadeli kararlar aldığını ve eylemlerinin sonuçlarını düşünmediğini belirtti ve trende tıraş olmasıyla ilgili olarak da “Yaptığı şey ona normal geliyor. O, dikkat çekmeye çalışan biri değil” ifadelerini kullandı. Ağabeyinin, yaptığı tren yolculuğunun ardından yanına gelerek, ondan ‘geceyi köprünün altında geçirmek üzere’ uyku tulumu istemesi üzerine üzüldüğünü belirten Thomas Torres ayrıca “Hayatını uzun yıllar boyunca bu şekilde yaşamasına çok üzüldüm. Yaşadığı hayatın nasıl olduğunu görmek zor” dedi.

‘İNSANLARIN DALGA GEÇECEKLERİNİ DÜŞÜNMEDİM’

Traş olurken görüntülerinin kaydedildiğini fark etmediğini belirten Tores, görüntülerin internette yayıldığını görünce şaşırdığını ve üzüldüğünü belirtti ve “Videonun yayılacağını ve insanların benimle dalga geçeceklerini hiçbir zaman düşünmemiştim” ifadelerini kullandı.

Kardeşi Thomas ise, görüntülerin yayılması üzerine basına ulaştıklarını, çünkü olayların bir de Anthony’nin tarafından bilinmesini istediklerini belirtti. Thomas, “Belki insanlar, bu gibi insanların neler yaşadıkları konusunda bir hissiyata sahip olurlar” dedi.