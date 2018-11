‘Tüm engeller Alkuzu At Çiftliği’nde aşıldı’

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun organize ettiği resmi yarışların bir simülasyonu niteliğinde olan etkinlikte, genç biniciler engelleri birer birer geçerken, yeni branşlardan olan Voltij (Atlı Jimnastik) gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Sıcacık bir sonbahar gününde gerçekleşen yarışlar ile biniciler ve katılımcılar hoşça vakit geçirdi.

Kemerburgaz'da, 2008 yılından beri her seviyede biniciye eğitim ve at pansiyonu hizmeti veren Alkuzu At Çiftliği'nin organize ettiği “Cumhuriyet Bayramı Çalışma Parkuru” 28 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 250 kişinin takip ettiği etkinliğe, at kulüplerinden 55 binici 35 at ile katıldı.

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun organize ettiği resmi yarışların bir simülasyonu niteliğinde olan etkinlikte, engel atlamaya yeni başlamış biniciler yine resmi kıyafetleri ile hakemler karşısında yarış kurallarını tekrarlama ve uygulama fırsatı buldu.

Sırık engellerden, yüksekliği 115 cm'ye ulaşan mâniaların yer aldığı parkurda, genç biniciler atlarıyla yarış heyecanlarını üzerlerinden atmaya çalıştılar.

Etkinliğin sonunda parkura katılan binicileri teşvik için para ödülü, madalya ve kupaları verildi.

Cüneyt Alkuzu: Amacımız binicilik sporunu başta çocuklar olmak üzere sevdirmeyi amaçlamak



Alkuzu At Çiftliği Sahibi ve Binicilik Hocası Cüneyt Alkuzu, Avrupa'da binicilik sporunun yaygın olduğu ülkelerde, yeni binicilerin ve genç atların resmi yarışlara hazırlık deneyimini artırmak üzere “Çalışma Parkuru” organizasyonları gerçekleştirildiğini kaydetti. Alkuzu Çiftliğinde bu etkinliği gerçekleştirmekten binicilik sporu adına büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Cüneyt Alkuzu, “Bu tür etkinliklerle Türkiye'de çiftlikler arası başlatılan eğitimler aracılığıyla lisanslı binici sayısını artırmayı, binicilik sporunu başta çocuklar olmak üzere topluma tanıtmak ve sevdirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.