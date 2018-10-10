Türk kebap dükkanında kulak koparma kavgasına 4,5 yıl ceza verildi

İngiltere'de bir Türk kebap restoranında sarhoş haldeyken kavga ettiği arkadaşının kulağını koparan Victoria Burgess'e 4,5 yıl hapis cezası verildi.

İngiltere’de meydana gelen olay çevredekileri şaşkınlığa uğrattı. Sarhoş oldukları öğrenilen iki arkadaş Newport'taki Türk kebap restoranında bir anda birbirleriyle tartışmaya başladılar.

Yerde boğuşmaya başlayan arkadaşlardan Victoria Burgess (27), Jenna Edwards'ın üzerine atladı ve kısa süren arbedenin ardından Edwards'ın acı içindeki çığlıkları duyulmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Acı içinde yerde yatan Jenna Edwards bağırarak 4 yıllık arkdaşının üzerinden çekilmesini istedi. Kameralara yansıyan görüntülerde kavga yatıştıktan sonra Jenna Edwards'ın kulağının bir parçasının Victoria Burgess'ın dişlerinin arasında kaldığı ve parçayı alarak yere fırlattığı görülüyor.

KULAK KOPARMAYA 4.5 YIL CEZA GELDİ

İki çocuk annesi Edwards, hayatı boyunca böyle bir korku yaşamadığını, durmadan ağladığını ve sık sık hasta olmaya başladığını ifade etti.

Mahkemeye çıkarılan Burgess ifadesinde bilinçli olarak bu olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti ve 4.5 yıl hapse mahkum edildi.