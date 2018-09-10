Türkiye’nin en lezzetli şehri Gaziantep’e davetlisiniz

Birbirinden lezzetli yemekleri, kebabları, lahmacunu, fıstığı ve baklavasıyla ünlü Gaziantep, gastronomi alanında elde ettiği haklı unvanı, uluslararası bir festivalle taçlandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tüm lezzet tutkunlarını 20-22 Eylül günlerinde 40 ülkeden dünyaca ünlü 41 şefin katılacağı “GastroAntep” Festivali’ne davet etti.

Mutfağıyla ünlü Gaziantep, sahip olduğu tarihi ve kültür zenginliğini dünyaya duyurabilmek için uluslararası bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV)'in ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Türk Hava Yolları (THY) gibi kurum ve kuruluşların desteğiyle 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali GastroAntep, yerli yabancı yüzlerce profesyonelle gezgini ağırlayacak.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Ticaret Odası ile Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin de dahil olduğu festival, titiz bir çalışmayla Dünya genelinde 116 şehir arasına girerek UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep'i bir kez daha uluslararası arenaya taşıyacak. Tüm hazırlıkları tamamlanan uluslararası organizasyon için 40 ülkeden dünyaca ünlü 41 şef, Gaziantep'e akın edecek.

ŞİMDİ GAZİANTEP'E GİTME ZAMANI

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroAntep'in Gaziantep'in, zengin mutfağını ve kültürel zenginliklerini yerelden globale taşımak için muhteşem bir fırsat olduğunu belirterek, şöyle konuştu: elpazede üretim ve ihracat yaparak Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayan Gaziantep, Dünya Bankası'nın En Rekabetçi Şehirler Bilgi Bankası Projesi'nde, en rekabetçi 7 şehirden birisi oldu. Bugün köklü bir tarihi geçmişe sahip olan ilimizin, zengin mutfak kültürüyle daha da rekabetçi bir konuma yükseldiğine şahit oluyoruz. Gaziantep'in sahip olduğu bu zenginliklerle, çok kısa zamanda tüm dünyanın bildiği ve dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan bir gastronomi merkezi olacağına yürekten inanıyorum. Tüm lezzet tutkunlarını Gaziantep'e davet ediyoruz. Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı” dedi.

UNESCO'NUN YARATICI ŞEHİRLER AĞI'NA KATILAN 116 ŞEHİRDEN BİRİ

Gaziantep'te, fıstık, Antep İşi, baklava, kutnu kumaşı, bakır el işçiliği, sedef el işçiliği, beyran, yuvalama, fıstık ezmesi, lahmacun, tırnaklı pide, bulgur, firik, katmer, köy kahkesi, şiveydizi, muska ve peynir gibi coğrafi işaretli 18 ürün bulunduğunu kaydeden Şahin, “Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın ise 4’üncü büyük hayvanat bahçesi Gaziantep'te. Dülük Antik Kenti, Hitit'lerin mirası Karkamış, Rum Kale, 3 bin yıllık heykel atölyesini barındıran Yesemek Açık Hava Müzesi, tarihi MÖ 300'lere dayanan Zeugma kalıntıları, Zooloji ve Doğa Müzesi gibi bölgenin arkeolojik ve tarihi zenginliğini yansıtan müzeleri, yüzyıllara meydan okuyan kalesi ve 3 büyük dini bir mozaik gibi bir arada tutan tarihi cami, kilise ve havralarıyla muazzam bir tarih ve kültür zenginliğini barındıran Gaziantep, UNESCO'nun dünya üzerinde titizlikle seçtiği Yaratıcı Şehirler Ağı'na (UCCN) katılan 116 şehirden biri olmayı başardı. Bu başarı, GastroAntep festivaliyle devam edecek” diye konuştu.

YABANCI TURİST SAYISININ 3 MİLYONA ULAŞMASI HEDEFLENİYOR

Geleneksel olarak her yıl düzenlenecek olan festivalin şehre ve ülke turizmine katkısını da vurgulayan Fatma Şahin, bölge turizmini hak ettiği seviyeye çıkarmak için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “2016 yılında yerli ve yabancı olmak üzere sadece 700 bin kişinin ziyaret ettiği Gaziantep, 2017 yılında toplam bir buçuk milyon turist ağırladı. Bu yılın ilk 6 ayında da ilimizin ağırladığı turist sayısı 800 binin üzerinde. Düzenleyeceğimiz festivalle 2019 yılına kadar toplam yaklaşık 2 milyon, önümüzdeki 3 yıl içinde de 3 milyonu yabancı olmak üzere toplam turist sayısını 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Gaziantep'e Türkiye'nin diğer illerinden düzenlenecek charter uçuşları ile bu hedefe ulaşmamamız için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP'İN GASTRONOMİ ALANINDA ALDIĞI ÖDÜL VE BELGELER

“UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na girdikten sonra birçok kurum ve kuruluşlardan çeşitli ödül ve belge de alan Gaziantep, bu başarısını aldığı çok sayıda ödülle tesciledi. İşte Gaziantep'in son 3 yılda aldığı ödüller:

Gaziantep, Avrupa Komisyonu EDEN “Yerel Turizm ve Gastronomi (Seçkin Destinasyon)” Ödülü- Belçika-Brüksel.

Ateş Baz-ı Veli Mutfak Kültürü Ödülleri- “Kimlikli Şehirler Yolunda-Başarılı Yönetim Ödülü”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) Hürriyet Gurme’nin düzenlemiş olduğu yarışmada Türkiye'nin en iyi 10 yemek kursu arasına girdi.

UCLG Kültür 21 etkinliği çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM), 102 aday arasından sıyrılarak “En İyi Uygulama Ödülü”ne layık görüldü.

Kültür Ürünleri Oskarları Ödülleri “Antep Peyniri” ve “Jüri Özel Ödülü”

Şehir Ödülleri 2017 Proje Yarışması Gastronomi Dalında Birincilik Ödülü.

Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) Culinary Heritage (Avrupa Mutfak Mirası Ağı)’na dahil oldu.