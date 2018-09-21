Türkler’in astroloji serüveni bu kitapta

ABD'deki Kepler Astroloji Üniversitesi Türkçe Bölüm Başkanı Astrolog Dr. Şenay Yangel'in "Türk Medeniyetlerinde Astroloji, Astronomi ve Müneccimbaşılık" adını verdiği son kitabının tanıtımı İstanbul'da yapıldı. 2019'da ABD'de İngilizce olarak piyasaya çıkacak kitabın yazarı Yangel, "Türkiye zor bir döngüden geçiyor ama dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda çok güçlü bir horoskop'a sahibiz. Özellikle aralık sonuna kadar ekonomik anlamda dış güçlerle vereceğimiz mücadele bizler için yorucu olacak" dedi.

Şenay Yangel’in yeni kitabının tanıtımı dün akşam İstanbul Karaköy’deki bir mekanda, sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kitabın tanıtım etkinliğinde büyük heyecan yaşadığını belirten ünlü astrolog, “Türkiye zor döngüden geçiyor ama dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda çok güçlü bir horoskoba sahibiz. Özellikle aralık sonuna kadar ekonomik anlamda dış güçlerle vereceğimiz mücadele bizler için yorucu olacak. Ama tüm dünyada ve ülkemizde liderleri ilgilendiren konularda beklenmedik olaylar, skandallar, baskılar sözkonusu olabilir. 2019’un nisanına kadar liderleri, siyasileri ilgilendiren konularda pekçok değişim ve ekonomik anlamda mücadele gerektirecek durumlarla karşılaşacağımızı işaret ediyor Türkiye haritası.” dedi.

BİN 500 YAZMA ESERİ İNCELEDİ

4 yıllık bir çalışmanın ardından kitabı kaleme aldığını ifade eden astrolog, “Bin 500 Arapça ve Farsça yazma eseri UNESCO kapsamındaki Dünya Belleği Programı’nda Kandilli Rasathanesi başta olmak üzere müneccimbaşılık tarihini Şamanlar’dan Osmanlı’ya, Selçuklu’ya olan süreci inceleme şansım oldu. Keyifli bir araştırma kitabı oldu. İlber Ortaylı’dan, Muazzez İlmiye Çığ’a, Kemal Menemencioğlu’dan Boğaziçi Üniversitesi’ne, hocalarımızın desteğiyle yaptığımız bir proje. Yılbaşından sonra da ABD’de İngilizcesi yayınlanacak.” diye konuştu.

“OSMANLI’DA MÜNECCİMBAŞILIK VARDI”

Şenay Yangel şöyle devam etti: “Bilmeden, yanlış yorumlarla günlük gazetelerde astroloji 12 Burç’tan ibaret gibi anlatılıyor. Oysa halifelerimiz tarafından müneccimbaşılık görevine çok büyük önem veriliyordu. Müneccimbaşılık’ı resmi belgeleriyle bu çalışmada ortaya koyduk. Bu çalışmalar da devam etmeli ki Türkiye’de bir astroloji üniversitesi kurulsun. Bizim kökümüz Şamanlar’a dayanıyor. Şamanlar’dan Selçuklu’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan bir yolculuk var. Neden Osmanlı’yı özellikle vurguluyorum; çünkü Osmanlı padişahları aynı zamanda İslâm halifesiydi ve fal ve falcılık İslâm tarafından reddedilmiştir. Astroloji bilim olup, Mekteb-i Fenn-i Nücum adlı ilk astroloji okulu resmiyet kazanarak Osmanlı’da kurulduğu için Türk medeniyetlerini kapsayalım istedik. Astroloji, 12 Burç’tan ibaret değildir. Astroloji, astronomiden faydalanan sosyal bilim dalıdır.”