TV’ye çıkmadan önce ‘Çalışırken ölmek isterim’ dedi, yayında hayatını kaybetti

Hintli profesör Rita Jitendra, katıldığı programda kendi yaşamı ve kariyeri hakkında gerçekleştirdiği sohbet sırasında aniden fenalık geçirerek hayatını kaybetti.

Zahid Mukhtar’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Good Morning J&K’ isimli televizyon programa katılan ünlü Profesör Rita Jitendra, hayatı ve kariyeri hakkında gerçekleştirdiği söyleşi sırasında aniden fenalaşarak oturduğu koltuğa yığıldı ve saniyeler içerisinde hayatını kaybetti.

Jitendra’nın kariyeri hakkında bazı ilginç anekdotlar paylaştığı ve her şeyin normal olduğu belirten Mukhtar, Jitendra’nın aniden konuşmayı bırakarak bir anda oturduğu koltuğa yıldığını belirtti. Indian Telegraph’a konuşan Mukhtar, söyleşiyi hemen sonlandırıp Jitendra’yı hastaneye götürdüklerini belirtirken, ” Jitendra’nın televizyon ile çok iyi ilişkileri vardı. Son sözleri söylediği sırada tiyatroya nasıl başladığını anlatıyordu” sözleri ile o anları anlattı.

Hindistan’ın Keşmir eyaletinin Srinagar kentinde yaşayan Jitendra’nın ev sahibi olan Hafiza Muzaffar’ın aktardığına göre Jitendra program için yola çıkmadan önce tıpkı Hindistan’ın eski lideri A.P.J. Abdul Kalam gibi çalışırken ölmek istediğini söyledi.

Ünlü profesörün ölüm nedeni hakkında açıklamalarda bulunan doktor Saleem Tak, Jitendra’nın ani kalp durması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Tak, Jitendra’nın kalbinin durmasının kalp ritmi bozukluğundan kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi.