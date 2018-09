TV’ye çıkmadan önce ‘Çalışırken ölmek isterim’ dedi, yayında hayatını kaybetti

Zahid Mukhtar’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Good Morning J&K’ isimli televizyon programa katılan ünlü Profesör Rita Jitendra, hayatı ve kariyeri hakkında gerçekleştirdiği söyleşi sırasında aniden fenalaşarak oturduğu koltuğa yığıldı ve saniyeler içerisinde hayatını kaybetti.

Jitendra’nın kariyeri hakkında bazı ilginç anekdotlar paylaştığı ve her şeyin normal olduğu belirten Mukhtar, Jitendra’nın aniden konuşmayı bırakarak bir anda oturduğu koltuğa yıldığını belirtti. Indian Telegraph’a konuşan Mukhtar, söyleşiyi hemen sonlandırıp Jitendra’yı hastaneye götürdüklerini belirtirken, ” Jitendra’nın televizyon ile çok iyi ilişkileri vardı. Son sözleri söylediği sırada tiyatroya nasıl başladığını anlatıyordu” sözleri ile o anları anlattı.

#WATCH #VIDEO: #Writer #Prof #Rita dies on DD Kashir's Live program. A leading educationist and writer, Prof Dr Rita Jitendra on Monday died in the studios of #Doordarshan #Kendra #Sgr while speaking in a live broadcast of Good Morning J&K program.@SyedFarhatSyedF @iamsta_ pic.twitter.com/Tq6ArLW8YP

