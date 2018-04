ABD’de Jen Cardinal tarafından çekilen ultrason görüntülerinde bir bebeğin daha anne karnındayken alkış tuttuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

ABD'de Jan Cardinal adlı bir anne tarafından çekilen görüntüler izleyenlere yok artık' dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, daha 18 haftalık olduğu bildirilen fetüsün anne karnında alkışladığı ultrason görüntüleri kameralara an be an yansıdı.

Çekilen görüntülerde bebeğin anne karnında tempolu bir şekilde alkış tuttuğu görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan video binlerce izlendi..

İşte o görüntüler…