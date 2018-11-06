Uluslararası Mersin Narenciye Festivali Başlıyor

Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali 17-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivale, 30 ülkeden 700 gösteri sanatçısı katılacak. Festival hazırlıkların bütün hızıyla sürdüğü öğrenilirken kentin ileri gelenleri festivalle ilgili toplantıda bir araya geldi.

Uluslararası Mersin Narenciye Festivali ile ilgili Mersin Ticaret Borsası’nın özel bir otelde düzenlediği basın toplantısına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“NARENCİYENİN DEĞERİNİ BİLİYORUZ”

Toplantıda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gerçekleştirilecek festivalin Mersin'in markalaşması bakımın büyük önem taşıdığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Narenciye sadece ekonomiye güç veren bir güç değil. Bu toprakların bir kültür değeridir. Narenciyenin değerini biliyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte onu hak ettiği konuma getirmeye çalışıyoruz. Bu yıl gerçekleştireceğimiz narenciye festivali ile kentin tanıtımında, ,bilinirliğinde önemli katkı sağlayarak, üretici ve Mersin halkını aynı platformda buluşturmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız.”

“MERSİN NARENCİYENİN BAŞKENTİDİR”

Mersin'de yapılan ihracatın 5'te birinin narenciye olduğu söyleyen Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, “Rakamların gösterdiği gibi Mersin narenciyenin başkentidir. Rize için çay, Ordu ve Giresun için fındık, Malatya için kayısı neyse Mersin içinde narenciye odur. 2012 yılında başladığımız festivalde bıraktığımız yerden devam etme heyecanını yaşıyoruz. Bu festival Mersin için çok güzel bir fırsat” ifadelerini kullandı.

“TÜKETİMİ ARTTIRMAK ZORUNDAYIZ”

Amaçlarının kentin güler yüzünü ve değerlerini yansıtmak olduğunu dile getiren Özdemir, “Festival, narenciye için büyük önem taşıyor. Başımızın tacı üreticilerimiz zor şartlarda üretimlerini sürdürüyorlar. İhracatçılarımız ise başa baş şartlar ile üst pazarlarda rekabet ediyorlar. Narenciyede üst tüketim ve ihracat toplamı üretim seviyemizin altından kalıyor. Sıkıntımız tüketim sahasında. Tüketimi artırmak zorundayız, bu yönde festival tüketim içinde önemli bir fırsat. Bu yıl oldukça görkemli bir festival bizi bekliyor” şeklinde konuştu.