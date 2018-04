Ünlü kahinin Rusya kehaneti ortaya çıktı

11 Eylül, IŞİD ve Brexit gibi tüm dünyayı etkileyen olaylarla ilgili kehanetleriyle ünlü Bulgar asıllı kahin Baba Vanga, 2018 yılı ile ilgili kehanetlerde bulunmuştu. Vanga'nın daha önce duyulmamış bir kehaneti daha ortaya çıktı.

Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga Bulgaristan’da yaşamış çok ünlü bir kahin olarak bilinir. Bazı komplo teorisyenleri, Baba Vanga’nın çok önemli olayları önceden öngördüğünü ve bildiğini iddia eder.

1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, 51’inci yüzyılda Dünya’nın sonunun geleceğini tahmin etmişti. Baba Vanga, DEAŞ’ın varoluşu, 11 Eylül saldırıları, İngiltere’nin AB’den ayrılık süreci gibi tüm dünyayı etkileyen büyük olayları da bilmişti.

Vanga’nın 2018 kehanetleri biliniyordu, ancak bilinmeyen bir kehaneti daha ortaya çıktı. Baba Vanga’nın 1979’da yaptığı bir kehanet herkesi şaşkına çevirdi. Rus yazar Valentin Sidorov’la buluşmasında Vanga’nın ‘Rusya’yı kimse durduramayacak, dünyanın tek süper gücü ve efendisi Rusya olacak’ dediği belirtildi.

Vanga, ‘Her şey buz gibi çözülecek geriye sadece el değmemiş olarak Vladimir’in ihtişamı, Rusya’nın ihtişamı kalacak’ derken burada kastettiği kişinin Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.

2018 İÇİN İKİ KEHANET

Baba Vanga’nın 2018 yılı için öngördüğü 2 önemli kehanet daha bulunuyor. Baba Vanga’nın 2018 için yaptığı ilk tahmin Çin ile ilgili. Kahinleriyle bilinen Baba Vanga, 2018’de Çin’in ABD’yi geçerek Dünya’nın “Yeni süper gücü” olacağını iddia ediyor. Son yıllarda ekonomisi yükselen Çin’in 1970’lerde dünya ekonomisine katkısı %4.1’ken bu rakam 2015’te %15.6’ya çıkmıştı. Gazetenin aktardığı haberde, Baba Vanga’nın bu tahmininin gerçekleşme olasılığı olduğu belirtildi.

Baba Vanga’nın ikinci tahmini ise uzayla ilgili. Uzmanlara göre Baba Vanga, 2018’de Venüs’le ilgili bir gelişme yaşanacağını aktarıyor. Venüs’te yeni bir enerji formunun keşfedileceğini öngören Baba Vanga’nın bu kehanetinin de gerçekleşme ihtimali var. Her ne kadar resmi olarak Venüs’e bir uzay görevi planlanmamışken 2018’in ilk yarısında bilim insanı Eugene Parker’a ithafen isimlendirilen Parker Solar Probe, uzay mekiği Güneş etrafında incelemelerde bulunmak üzere gönderilecek. Her ne kadar bu mekik Venüs’e inmese de gezegenin çekim gücünü kullanarak Güneş’in etrafında seyahat edebilecek. The Sun’da yer alan habere göre güneş etrafındaki manyetik alanın yapısını incelemeyi hedefleyen uzmanlar burada yeni bir keşifte bulunmayı ümit ediyor.