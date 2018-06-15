Ünlü sunucu canlı yayında kovuldu!

Kuveytli sunucu Amal El-Avadi, sunucusu olduğu şov programının canlı yayını sırasında izleyicilerin kıyafetini beğenmemesi sonucu işten kovuldu.

Metro gazetesinin haberine göre; El-Avadi, geçtiğimiz günlerdeki bir canlı yayın sırasında, yönetmenin yayına son verilmesi talimatı verdiğini duydu. 29 yaşındaki genç kadın, yayın kesildikten hemen sonra işinden oldu.

İZLEYİCİLER KIYAFETİNİ AÇIK BULDU

Sunucu, daha sonra Snapchat’ten yaptığı açıklamada, anlaşmada belirtilen hiçbir kuralı ihlal etmediğini belirtti.

Avadi’nin asıl kovulması nedeninin izleyicilerin kıyafetinden duyduğu rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. İzleyicilerin Twitter’dan yaptıkları yorumlarda, “Sunucu, Ramazan’da mütevazı olmalı” şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Hayranları Avadi’yi savunmaya çalışsa da kanal yönetiminin kararı değişmedi.