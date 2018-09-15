Uzmanlar telefonda size sorulan o soru için uyardı!

Uzmanlar dolandırıcıların yeni taktiklerini açıkladı. Eğer telefonunuzu açtığınızda karşı tarafın size ilk sorusu bu oluyorsa hemen telefonunuzu kapatın.

Telefonu açtığınızda karşıdaki kişinin size ilk sorduğu şey ‘Sesimi alabiliyor musunuz?' oluyor. Uzmanlara bu tür sorulara kesinlikle cevap vermemenizi ve derhal telefonu kapatmanızı öneriyor. Dolandırıcılar sizden ‘evet' cevabı almaya çalışıyorlar. Telefon görüşmenizi kaydettiklerinden ‘evet' cevabını almaları halinde bunu kötü amaçlar için kullanabiliyorlar.

ABC News'in haberine göre de bunun son örneği Minneapolis'te yaşayan 49 yaşındaki Teresa Thomas'ın başına gelmiş. Teresa, ABC News'e “Telefonun diğer ucundaki kişi genç bir kadındı. Bana ‘Telefonu açmanızı beklemiyordum. Beni duyabiliyor musunuz?' diye sordu. Ben de hiçbir art niyet aramadan ona ‘evet' cevabını verdim” dedi. En kötü senaryoda dolandırıcılar banka hesabını yönetme olanağına kavuşuyor.

Uzmanlar dolandırıcılardan korunabilmek için aşağıdaki yöntemleri öneriyor:

Tanımadığınız numaralara cevap vermeyin.

Karşınızdaki kişi sizden tuş takımıyla numara kodlamanızı isterse bunu yapmayın.

Dolandırıcı olduğuna inandığınız biri sizi arıyorsa telefonu derhal polise bildirin.