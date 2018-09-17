‘Vatan-Namus İttihat ve Terakki Cemiyeti’ kitabı çıktı

Tarihçi yazar Hakan Boz’un editörlüğünü yaptığı “Vatan-Namus İttihad, İttihat ve Terakki Cemiyeti” kitabı raflardaki yerini aldı.

Historia Yayınları'ndan çıkan 286 sayfalık kitap önsöz, dokuz bölüm ve dizin kısımlarından oluşmakta. Yakın tarihe ışık tutması açısından önemli bir eser olan Vatan-Namus İttihad, daha önce okuyucuyla buluşan “Bayrak Kalpak Revolver”in isimli kitabın bir devamı niteliğinde.

Kitapa, Hakan Boz, Asaf Özkan, Altay Cengizer, İlyas Kara ve Feroz Ahmad gibi birbirinden değerli kalemler kitaba katkı sağlamış.

“İttihat ve Terakki liderliğindeki Osmanlılar, belki de olmamaları gereken bir yerde boy göstermeye kalkıştılar; sonunda da kendilerinden teknik donanım ve teçhizatta üstün ordular karşısında yenildiler. Ama mesele savaşta yenilip yenilmemek değil, zorlanan bir kadere teslim olmamaktı… Onlar, kaderlerinin Büyük Güçler tarafından kendilerine tebliğ edildiğini görmek yerine, kalplerini ellerine alıp, kaderlerini her şeye rağmen seçmiş olmayı tercih ettiler.”

(Tanıtım Bülteninden… / Altay Cengizer)