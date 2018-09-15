Yarım saat tuvalette telefonuyla oynadı, başına gelmeyen kalmadı

Çin'de bir adam yarım saatten uzun tuvalette oyun oynayınca hastanelik oldu. Çin'deki adam, 'anüsünden atılan büyük bir topaktan sonra' hastaneye gitti. Muayene sonunda doktorlar rektumunun bedenine olan bağını kaybettiğini söyledi. Görünüşe göre tuvalette iken çok fazla zaman harcıyordu.

Çin'de bir adam, anüsünden gözle görülür büyüklükte düşen yumağı görünce gece yarısı hastaneye gitmek zorunda kaldı. Çin'den gelen haberlere göre, doktorlar topağın rektum olduğunu ve vücuduna olan bağını kaybettiğini söyledi. Ayrıca, rektal prolapsus adı verilen durumun, adamın tuvalete 30 dakikadan fazla oturduğundan kaynaklanabileceğini belirttiler. Adama göre, tuvalette sadece mobil Oyunlar oynuyordu. Hastanın kimliği ise belli değil.

Dr Su Dan, gazetecilere verdiği demeçte, adamın rektal prolapsusu teşhisi konduğunu ve bu durum bağırsağın son bölümünün bedene olan bağını kaybettiğini, vücudun dışından görülebileceğini gösteren bir durum olduğunu söyledi. Dr Su, ilk geldiğinide hastanın durumunun ağır olduğunu söyledi. Su, “Hastanın dört yaşından beri rektal prolapsus var, ancak şişkinlik geçmişi geride kaldı. Bu zamana kadar tedavi görmedi. Bu nedenle durumu daha da kötüydü.” dedi.

Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, hastanın anüsünün dışında top şeklinde bir çıkıntı gösterdi. Topağın çapı 16 cm (6.3 inç) idi. Dr Su, hastanın bağırsak duvarında çürükler ve kan lekeleri olduğunu da söyledi.

Dr Su'ya göre rektal prolapsus genellikle çocuklar ya da yaşlı insanlarda görülür. Bazı küçük çocuklar için, durum doğuştan gelen işlev bozukluğu ile ilişkili olabilir. Hasta, erken yaştan beri rahatsızlığa maruz kalmış olsa da, Dr. Su, prolapsusun nedeninin tuvalette uzun süre kalma olduğunu sözlerine ekledi.

Cerrahlar aynı gün topağı adamdan başarıyla aldı ve adamın iyileştiğini söyledi.

Dr Su'nun bir meslektaşı Dr Lv, benzer bir duruma sahip olan herkesin durumu en kısa sürede tedavi ettirmesi gerektiğini söyledi.

Rektum nedir?

Kalın bağırsağın makata yakın olan ilk 12 cm olan bölümüne rektum adı verilir ve bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere rektum kanseri denir.