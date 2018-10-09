Fırsatı yakaladınız!

Mercedes-Benz E-Serisi, ekime özel % 0,99 faiz fırsatıyla Mercedes-Benz Türk bayilerinde!

*%0,99 faiz oranı, 220.500 TL’ye kadar 36 aya varan vade seçeneklerinde ve Mercedes-Benz Kasko kullanılması halinde geçerlidir. Kampanya, tüm Mercedes-Benz E-Serisi modelleri için geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır. Bireysel başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı (Otomobil Fiyatı/2) +20.000 TL’dir. Kredi tutarına kasko kredisi dahildir. Kampanya koşullan 01.10.2018-31.10.2018 tarihleri arasında geçerli olup Mercedes-Benz Finansman Türk A.$., piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkını haizdir. Kredi, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Mercedes-Benz Türk A.Ş., kredinin başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir.