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HANGİ GIDA VE HAREKETLER GÜCÜNÜZE GÜÇ KATAR?

android-time 10:29 26 Nisan 2018
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HANGİ GIDA VE HAREKETLER GÜCÜNÜZE GÜÇ KATAR?

İster 30, ister 80…

Kaç yaşınızda olursanız olun.

Gerçek yaşınız sizin;

Zihin,

Beden,

Ve cinsel gücünüzden belli olur.

Zihin gücünüz yerinde…

Beden gücünüz yerinde…

Ama, cinsel gücünüz eksikse…

Genç sayılmazsınız.

Hepsi de aynı oranda ve vasatın üstünde olmalıdır.

Bu oran da ne kadar yüksekse…

Siz de o kadar genç ve güçlüsünüzdür…

YAZININ DEVAMI

Instagram'da ErtugrulAkbayOfficial hesabında

ve

Facebook'ta ErtugrulAkbayOfficial sayfasında

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ÖNEMLİ NOT: Facebook kişisel hesabında kontenjanı dolduğu için arkadaşlık istekleriniz kabul edilemiyor.

Ancak,
Facebook’ta ErtugrulAkbayOfficial  sayfasında
ve
Instagram’da ErtugrulAkbayOfficial  hesabında,

EA ürünleri ve Ertuğrul Akbay ile ilgili tüm ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Sizi sahtesinden ve benzerlerinden korumak için; 

Tüm EA ürünlerini sadece

Ertuğrul Akbay İnternet Sitesi;

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Ve aşağıdaki numaralardan sipariş edebilirsiniz;

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