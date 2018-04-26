HANGİ GIDA VE HAREKETLER GÜCÜNÜZE GÜÇ KATAR?

İster 30, ister 80…
Kaç yaşınızda olursanız olun.
Gerçek yaşınız sizin;
Zihin,
Beden,
Ve cinsel gücünüzden belli olur.
Zihin gücünüz yerinde…
Beden gücünüz yerinde…
Ama, cinsel gücünüz eksikse…
Genç sayılmazsınız.
Hepsi de aynı oranda ve vasatın üstünde olmalıdır.
Bu oran da ne kadar yüksekse…
Siz de o kadar genç ve güçlüsünüzdür…
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Ancak,
Facebook’ta ErtugrulAkbayOfficial sayfasında
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