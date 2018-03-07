Kalbinizdeki Mercedes- Benz aklınıza da yatacak.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mart ayına özel sunduğu kampanyalar kapsamında yeni otomobil alımlarında faizi %0,59’dan başlayan kredi fırsatı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Bu aya özel tüm E-Serisi Sedan otomobiller için MBFH’nin 200.000 TL'ye kadar 36 ay vade ve %0,59* faizli müthiş bir teklifi var. Mercedes-Benz Kasko alınması halinde sunduğu bu kampanya kapsamında kişiye özel ödeme planı fırsatı ile Mercedes-Benz E-Serisi sahibi olmak mümkün.

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* Mercedes-Benz Kasko alınması halinde Mercedes-Benz E-Serisi Sedan tüm otomobil modelleri için 200.000 TL'ye kadar kredi tutarı, 12, 24, 36 ay vade seçeneklerinde %0,59 faiz oranı geçerlidir. Kişisel başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı (Otomobil fiyatı/2) + 20.000TL'dir. Kasko bedeli kredi tutarına dâhil değildir. Kampanya koşulları 01.03.2018-31.03.2018 geçerli olup MBFT piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkını haizdir. Kredi Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Mercedes-Benz Türk A.Ş. kredinin başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır.