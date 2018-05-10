Mercedes-Benz C-Serisi Fırsatı

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mayıs ayına özel sunduğu kampanyalar kapsamında yeni otomobil alımlarında faizi %0,79’dan başlayan kredi fırsatı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Bu aya özel C-Serisi Sedan otomobiller için MBFH’nin 170.000 TL krediye 36 aya kadar %0,79* faizli müthiş bir teklifi var. Mercedes-Benz Kasko alınması halinde sunduğu bu kampanya kapsamında kişiye özel ödeme planı fırsatı ile Mercedes-Benz C-Serisi sahibi olmak mümkün.

* Mercedes-Benz Kasko alınması halinde Mercedes-Benz C-Serisi Sedan tüm otomobil modelleri için 170.000 TL kredi tutarı, 12, 24, 36 ay vade seçeneklerinde %0,79 faiz oranı geçerlidir. Kasko bedeli kredi tutarına dahil değildir. Kampanya koşulları 01.05.2018-31.05.2018 geçerli olup MBFT piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkını haizdir. Kredi Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Mercedes-Benz Türk A.Ş. kredinin başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir.

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