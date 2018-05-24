Microsoft – LC Waikiki Başarı Hikayesi

Bulut’a taşınan LC Waikiki 38 ülkedeki operasyonlarını merkezi, esnek ve verimli hale getirdi

Kurulduğu 1988 yılından bugüne 38 ülkedeki 850'yi aşkın mağazasıyla ulaşılabilir modanın keyfini müşterilerine yaşatan LC Waikiki, 2023 yılına kadar Avrupa'nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedefliyor.

Dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen LC Waikiki'nin her alanda olduğu gibi dijital dönüşümde de perakende sektörünün öncüsü olmayı hedeflediğini belirten LC Waikiki BT Genel Müdür Yardımcısı F.Rüştü Karaca, günümüz dünyasında şirketlerin hız kavramı üzerinden ayrıştığını dile getiriyor.

Mekândan bağımsız güvenli iş akışı

Microsoft'la başlattığı dijital dönüşüm yolculuğunda hızı esas alan LC Waikiki, Peta Bayt düzeyindeki yoğun veriyi anında değere dönüştürebilmek, tüm veriye her yerden hızla ulaşabilmek ve tüm operasyonlarını merkezileştirmek için Microsoft Azure platformunu kullanmaya başladı.

Microsoft çözümleriyle önce e-mailler sonra da ofis ortamı buluta taşındı. Microsoft Azure'da her çalışana fazlasıyla yetecek bir alan ayrıldı; kota sorunu ortadan kalktı. Artık tüm cihazlar buluttan senkronize çalıştığı için, 38 ülkede yürütülen operasyonlar dâhilindeki herkes ister mobil ister tablet üzerinden mekândan bağımsız ve güvenli bir şekilde çalışabiliyor.

F.Rüştü Karaca, Microsoft çözümleriyle kavuştukları yetenekleri şöyle açıklıyor: “Operasyonel anlamda, BT çalışanlarımız zamanlarını daha verimli kullanabiliyor. İş gücü maliyetlerinde ciddi avantajlar sağladık. Bulut hizmetine taşınan servislerimizde ‘disaster recovery/felaket kurtarma' kavramı tarih oldu. Ek BT maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı. Örneğin, Azure'dan kiraladığımız kapasiteyi 5 yıl sonrasının yoğunluk tahminleriyle test ettik ve başarılı oldu. Bu durumda, yoğun dönemler için hazırda beklettiğimiz sunucu altyapımıza ihtiyacımız kalmadı. Ayrıca, yurtdışı ofislerimizde kullandığımız uygulamaları da Azure'a taşıdık. Böylece, oradaki çalışanlarımız veriye artık İstanbul'dan değil kendilerine en yakın buluttan kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşıyor.”

Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı yanıt veren esnek çözümler

Microsoft'un Office 365, Power BI, ATP, ASM teknolojileri, Advanced e-discovery ve Microsoft bulut çözümlerini kullanarak tüm operasyonlarını hızlandırıp verimli hale getiren LC Waikiki, kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sunmaya başladı; coğrafi şartların ve zaman farklılıklarının yarattığı sorunların üstesinden geldi. Operasyonlar optimize edilirken tedarik zinciri yönetim sistemi daha çevik, yönetilebilir ve ölçeklenebilir hale geldi; üretkenlik arttı. Microsoft Azure hibrid çözümleriyle LC Waikiki, pazar ihtiyaçlarına göre altyapılarını yukarı ve aşağı ölçeklendirme, yeni hizmetleri ve ürünleri hızlı bir şekilde sunma, otomatik güncellemeler yapma, envanter izleme ve zamanında değişiklik talep etme gibi avantajlar elde etti.

Bayram ve yılbaşı gibi dönemlerde normalin üç katı kapasite ile çalışmak ve altyapılarını da maksimum yoğunluğu kaldıracak şekilde tasarlamak zorunda olduklarını söyleyen Karaca, Microsoft çözümlerinin sağladığı esneklik konusunda “Önümüzdeki dönemde bulut bilişimin esneklik ve kolay büyüyebilme özelliklerini kullanarak performans problemleri yaşamadan yoğun günlerde de aynı kalitede hizmet verebileceğimiz için çok mutluyuz” diyor ve ekliyor: “Microsoft ile güçlü adımlarla hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm yolculuğumuzun operasyon hızımıza ve motivasyonumuza katkısı tartışılmaz. 2023'te Avrupa'nın en başarılı 3 moda perakendecisinden biri olma hayalimizin giderek gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz.”

İşletmeniz için özel olarak tasarlanan tek bir çözümle ekibinize güç katan, işletmenizi koruma altına alan ve BT yönetimini daha kolay hale getiren Microsoft bulut çözümleri hakkında daha fazla bilgi için;

Azure ücretsiz deneme hesabınızı hemen oluşturmak için https://azure.microsoft.com/tr-tr/free/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Office 365 hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/business adresini inceleyebilirsiniz.