Microsoft | Penti Başarı Hikayesi

ULUSLARARASI PERAKENDECİ AZURE ÜZERİNDE SAP S/4HANA İLE BAŞARISINI SINIRLARIN ÖTESİNE TAŞIYOR, BÜYÜMESİNİ VE İNOVASYONU GELİŞTİRİYOR

Türkiye'nin önde gelen markalarından Penti, Türkiye dışında onlarca ülkede de kadın çorap pazarının lideri. Penti, rekabetçi konumunu sürdürmek, ürün yelpazesini genişletmek ve yüzde 33’lük büyüme oranını sürdürmek amacıyla kurumsal kaynak planlama altyapısını desteklemek için giyim ve dikey faaliyetlerinde kullandığı SAP S/4HANA’yı Microsoft Azure üzerinde çalıştırıyor. Azure üzerinde SAP HANA ile Penti, işletmesini birleştiriyor, büyümesiyle uyumlu olarak ölçekliyor, stratejik inovasyonu destekliyor; bu sayede kültürler ve pazarlar genelinde sınır ötesi başarılara imza atıyor.

“Azure üzerinde SAP S/4HANA’yı bize hizmet sürekliliği kazandırdığı, veri güvenliğini artırdığı ve operasyon maliyetlerini azalttığı, aynı zamanda iş esnekliğimizi artırmamıza yardımcı olduğu için kullanıyoruz.”

Bülent Dursun

Penti, Bilgi Teknolojileri Direktörü

Küresel bir Türk markası

Tarih boyunca imparatorlukların başkenti, İpek Yolu’na açılan kapı, bugün de Avrupa Birliği’nin sınır komşusu olan Türkiye, her zaman kültürler arası bir iş ikliminin zenginliğine sahip oldu. Türk üretici ve perakendeci Penti de yaklaşık 70 yıldır bu geleneği sürdürüyor. Bugün Penti, Türkiye’de olduğu gibi komşu bölgelerde de kadın çorabı, plaj giyim ve iç giyim pazarının lider markalarından.

Penti Türkiye’de ve Birleşik Krallık’tan Rusya’ya, Ortadoğu ülkelerine kadar 29 ülkede 400 kurumsal mağazası, franchise mağazaları ve satış ofisleri ile faaliyet gösteriyor. 2016’dan beri 200 yeni mağaza açan şirket, 2020’ye kadar 100 mağaza daha açmayı öngörüyor.

Onlarca pazardaki lider konumu ve yüzde 33’lük yıllık büyüme hızıyla Penti’nin önünde büyük fırsatlar var. Şirket, pazardaki konumunu güçlendirerek, ürün yelpazesini genişleterek ve yeni pazarlara açılarak 2020’ye kadar yıllık gelirlerini 1 milyar ABD Dolarına çıkarmayı hedefliyor. Penti bu hedeflerine ulaşmasına yardımcı olması için kurumsal kaynak planlama (ERP) altyapısını desteklemesi amacıyla giyim ve dikey faaliyetlerinde kullandığı SAP S/4HANA’yı Microsoft Azure üzerinde çalıştırıyor.

“Küresel bir Türk markası yaratmak istiyoruz. Bunun için de Azure üzerinde SAP S/4HANA kullanarak iş süreçlerimizi birleştiriyoruz.”

Bülent Dursun

Penti, Bilgi Teknolojileri Direktörü

Yüksek hedef kapasitesi

Penti 2015 yılında SAP HANA bellek içi veri platformu üzerinde kapsamlı bir ERP ortamı geliştirmeye başladı; ama şirket yeni bir fiziksel altyapı eklemenin getireceği maliyet ve çabadan kaçınmak istiyordu. Penti, yüksek performans, güvenlik ve kullanılabilirlik gereksinimlerini karşılamak, aynı zamanda büyümesini ve hedeflerini destekleyecek ölçeklenirliği sağlamak amacıyla SAP HANA platformunu Azure üzerinde çalıştırmaya karar verdi.

“Şirketin genişlemesiyle birlikte ve SAP HANA ile neler yapabileceğimizi gördükçe, kapasite ve ölçeklenirlik de önemli konular olarak karşımıza çıkacak,” diyor Bülent Dursun. “Bize hizmet sürekliliği kazandırdığı, veri güvenliğini artırdığı ve operasyon maliyetlerini azalttığı, aynı zamanda iş esnekliğimizi artırmamıza yardımcı olduğu için SAP S/4HANA’yı Azure üzerinde kullanıyoruz.”

SAP HANA yüksek oranda kullanılabilirlik sağlayan bir bulut mimarisi gerektiriyor

Penti, SAP S/4HANA, SAP Business Warehouse, SAP Hybris Marketing, perakendecilik için SAP Customer Activity Repository ve diğer SAP işlevselliklerini destekleyen, yüksek kullanılabilirlik sağlayan bir bulut mimarisi için Microsoft Bulut Çözümü Sağlayıcısı ve SAP iş ortağı olan CoreToEdge ile birlikte çalıştı. Penti, 14 Üretim SAP HANA veri tabanı örneğini, SUSE Linux Enterprise işletim sistemi çalıştıran SAP sertifikalı Azure sanal makineleri üzerinde çalıştırıyor.

Penti, Azure üzerinde toplamda 62’den fazla SAP geliştirme, kalite güvencesi ve üretim ortamı barındırıyor. Temel ERP, ana veritabanı, Hybris, perakende ve sadakat işlevlerinin Eylül 2018’de canlıya geçmesi ve şirket merkezindeki 150 kullanıcıya ve yaklaşık 400 mağazaya dağıtılması planlanıyor. Sistemler, Ocak 2019’a kadar 10.000 Penti kullanıcısının tamamına gönderilecek.

Birleştirilmiş performans ve ölçeklenirlik

SAP HANA’yı Azure üzerinde benimseyen Penti, işletmesini birleştirebiliyor, üretimini artırabiliyor, maliyetlerini düşürebiliyor ve ürün inovasyonunu kolaylaştırabiliyor. Tüm iş verilerine tek bir yerden görünürlük kazandırması sayesinde, şirket, yeni iş modellerini daha hızlı devreye alabiliyor, daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlayabiliyor, yeni gelir kanalları oluşturabiliyor ve gelişen iş gerekliliklerine göre ölçeklenebiliyor.

“O kadar hızlı büyüyoruz ki, bundan dokuz ay sonra tam olarak neye ihtiyacımız olacağını bugünden bilemiyoruz,” diyor Bülent Dursun. “Azure üzerinde SAP HANA kullanarak sistemlerimizi herhangi bir anda ihtiyaçlarımıza göre yukarı ve aşağı ölçekleyebiliriz.”

Daha düşük maliyetle daha fazla inovasyon

Operasyon maliyetlerini azaltan Penti, tasarruf ettiği para, emek ve kaynaklarını stratejik inovasyona yönlendirebiliyor. Gereksinimlerin hesaplanması ve donanımın kullanıma alınması veya yerel barındırma sağlayıcısı ile kapasite görüşmeleri için haftalar harcamak yerine, HANA iş yüklerini Azure’da birkaç gün içinde kurabiliyor. Azure hizmetleri Microsoft tarafından güncelleştirildiği için kendi kaynaklarını kullanmasına gerek kalmadan güncelliğini koruyabiliyor.

Azure üzerinde SAP HANA ile zamandan ve paradan —ve mevcut mühendis sermayemizden— gerçek anlamda tasarruf edecek, bu kaynakları daha stratejik önceliklerimize yönlendireceğiz.

Bülent Dursun

Penti, Bilgi Teknolojileri Direktörü

Sınırlar ötesi başarı

SAP’nin yeni nesil ERP platformu S/4HANA’yı Azure üzerinde çalıştırması sayesinde stok seviyelerine, ürün değişikliklerine ve tedarik zincirlerine dair gerçek zamanlı bilgi almak ve yaklaşık 30 ülkedeki her bir mağazanın sezona uygun doğru ürünleri aldığından emin olmak çok daha kolay olacak. Mağazalar işlerini sorunsuz yürütecek, müşteriler daha iyi hizmet alacak ve Penti başarılarını kültür ve pazar sınırlarının ötesine taşıyarak büyüyecek.

Bülent Dursun, “SAP S/4HANA’yı Azure üzerinde çalıştırarak, şirket merkezi, üretim tesisleri ve 400’den fazla mağazadan oluşan ağımız arasında daha iyi koordinasyon yürütüyoruz, bir yandan da 100 mağaza daha ekliyoruz,” diyor.

Penti hakkında daha fazla bilgiyi Twitter, Facebook ve LinkedIn‘de bulabilirsiniz.

Penti esneklik, güven, hız ve maliyet avantajı sağlamak üzere Microsoft Azure kullanıyor. Siz de bulut yolculuğunun olmazsa olmazlarını keşfetmek üzere hemen ‘Ücretsiz Buluta Geçiş Değerlendirmesine kaydolun”