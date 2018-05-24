Microsoft – Sanko Başarı Hikâyesi

SANKO HOLDİNG DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA KÖKLERİNİ BULUT TEKNOLOJİLERİNE VERİYOR

Sanko Holding, 15 bini aşkın çalışanıyla Türkiye'de farklı sektörlerde 80'in üzerinde şirketiyle faaliyet gösteren önemli sanayi kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Holding, Bartın Çimento SAP projesinde Microsoft Azure teknolojilerini kullanmaya karar verdi.

Yalnızca 4 ay gibi kısa bir sürede SAP projesinin başlaması gerekiyordu. Bulut teknolojileri sağlayıcıları hakkında kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra, Sanko Holding Microsoft Azure platformunda karar kıldı. Bu kararda Azure'ın “hızlı devreye alma” özelliğinin projeye hız katması, sunduğu esneklik ve güven unsurları da kurum için belirleyici oldu.

Sanko Holding CIO'su Oğuz Türkkorkmaz, Microsoft Azure'a duyduğu güveni şöyle açıklıyor: ” Azure bizim için güven demek çünkü Azure ile server'ım dünyanın en güvenli lokasyonlarında, dünyanın en güvenli şirketlerinden biri tarafından korunuyor. Dolayısıyla, bu server açık kalır mı, bir anda kapanır mı, back-up'ı alınmış mıdır, başına bir şey gelir mi ya da verilerin tutulduğu data center güvenli midir gibi konular sorun olmaktan çıkıyor. Bu konularda içimiz son derece rahat.”

“Sistemin esnekliği bize maliyet avantajı sağlıyor”

Sistemin son derece esnek olmasının, istenen anlarda açılıp kapanabilmesinin de büyük kolaylık sağladığını belirten Türkkorkmaz, Microsoft Azure'un sunduğu esneklik hakkında “SAP sistemi üzerindeki test, development ve canlı sistemlerimizi, isteğe göre birbirinden bağımsız olarak yüksek ya da düşük kapasitelerde7/24 kullanılabildik. Örneğin proje sürecinde test ve development sistemi ağırlıkta kullanılırken, daha sonra canlı duruma geçince, bu sistemlerin kullanımı sadece hafta içine ya da mesai saatlerine indirgeyebildik. Bu hem güvenli bir sistem hem de üzerinde istediğimiz gibi ayarlar yapabiliyoruz. Bu da maliyetleri yönetme imkanı sağlıyor” diyor.

Sanko Holding, 114 yıllık kökleri olan büyük bir grup ve köklerini toprağa değil buluta vermeye karar verdi. Yeni teknolojilerden yararlanılmazsa geleceğe güvenle bakılamayacağını belirten Oğuz Türkkorkmaz, bulut teknolojileriyle, Microsoft Azure'la ve benzer teknolojilerle hem iş yapış şekillerini hem kurumun BT yetkinliklerini dönüşmeleri gerektiğine inanıyor ve ekliyor: “Bizim Microsoft'a ve Azure'a güvenerek yola çıkmamızın nedeni aslında budur.”

Hikayeyi daha detaylı olarak Sanko Holding CIO'su Oğuz Türkkorkmaz'dan dinlemek üzere video başarı hikayemizi izleyin.

Sanko Holding esnek, güvenli, hızlı ve maliyet avantajı sağlamak üzere Microsoft Azure kullanıyor. Siz de bulut yolculuğunun olmazsa olmazlarını keşfetmek üzere hemen ‘Ücretsiz Buluta Geçiş Değerlendirmesine kaydolun” https://www.microsoft.com/mea/hybrid-cloud/tr/