SÖZCÜ Plus’a 1 yıllık abone olana SÖZCÜ yazarlarından istediği bir kitap hediye

Türkiye'nin en çok haber okunan ve takip edilen sitesi sozcu.com.tr, 'SÖZCÜ Plus' aboneliğiyle artık okurlarına çok daha hızlı şekilde binlerce özel ve reklamsız içerik sunuyor. Üstelik şimdi 1 yıllık üye olan herkese, SÖZCÜ yazarlarının kitaplarından biri hediye. Hemen üye ol, istediğin kitap adresine gelsin...



SÖZCÜ Plus ile artık; mobil, tablet ve masaüstü'nde sozcu.com.tr’yi hem reklamsız, hem de 10 kat hızlı kullanmak mümkün.

Ayrıca sozcu.com.tr’nin mobil uygulamalarından 7 gün 24 saat kesintisiz, SÖZCÜ Gazetesi’nin basılı versiyonuna ve arşivlerine dünyanın her yerinden erişebilirsiniz..

BİNLERCE ÖZEL İÇERİK

SÖZCÜ Plus; üyeleri için, özel hazırlanmış birbirinden farklı onlarca kategoriden, binlerce özel içeriğe ulaşımı ve haber okurken daha yalın, daha keyifli bir tasarımla özel bir deneyim yaşama ayrıcalığına sahip olma imkanı sunuyor.

HEMEN ÜYE OL İSTEDİĞİN KİTAP ADRESİNE GELSİN

Şimdi SÖZCÜ Plus’a 1 yıllık abone olan herkese, Türkiye’nin en çok okunan yazarlarının bir kitabı hediye…

“Yılmaz Özdil – Sen Kimsin, Emin Çölaşan – İyiki Varsın Atatürk, Uğur Dündar – O Halde Biz Anlatalım, Rahmi Turan – Cumhurbaşkanları ve Başbakanlardan Dinlediğim Muhteşem Fıkalar, Bekir Coşkun – Titanic Kemancıları, Saygı Öztürk – Ordu ve Devlet Sırlarına Baskın, Soner Yalçın – Saklı Seçilmişler, Bilal Ak – Gerçekleri Arşiv Yazar, Gökmen Ulu – Yıkılma Sakın” kitaplarından dilediğinizi seçebilirsiniz…

SÖZCÜ PLUS’A NASIL ABONE OLABİLİRİM?



SÖZCÜ Plus’a; sozcu.com.tr , Apple Store veya Google Play Store üzerinden abone olabilirsiniz.

Apple Store / Google Play Store üzerinden satın almalarda “Web aboneliği” aktif edilmelidir. Web aboneliği nasıl aktif edilir?

SÖZCÜ mobil uygulamasının ana açılış ekranında “sozcu.com.tr” seçeneğine tıklayınız. Daha sonra üstte bulunan SÖZCÜ logosuna tıklayarak açılan menüde bulunan “Web aboneliğimi aktif et” linkine tıklayarak, mobil cihazınız üzerinden SÖZCÜ PLUS aboneliği web’de de aktif hale getiriniz.

sozcu.com.tr sitesine PC/Desktop/Tablet/Mobil web sitesinde tarayıcı üzerinden girdiğinizde sağ üst köşede bulunan “Plus Abone Girişi” bölümünden “Giriş Yap” butonuna tıklayarak kullanıcı adı ve parolanızla girip, SÖZCÜ PLUS'ı kullanmaya web’de de devam edebilirsiniz.

Giriş yaptığınız bilgisayar/tablet/telefon dışında başka bir cihazdan giriş yapmışsanız, bu cihazla da tekrar üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

SÖZCÜ YAZARLARININ BU KİTAPLARINDAN BİRİ HEDİYE

Yılmaz Özdil - Sen Kimsin Kadın çok sevildi Adam rekorları altüst etti Yılmaz Özdil, üçlemeyi Sen Kimsin ile tamamlıyor... Sen kimsin! Kimsin sen yav! Sen kimsin be! Sen kim oluyorsun! Akp döneminde en çok duyduğumuz laf buydu... Kim olduklarını yazdım! Kadın çok sevildi Adam rekorları altüst etti Yılmaz Özdil, üçlemeyi Sen Kimsin ile tamamlıyor... Sen kimsin! Kimsin sen yav! Sen kimsin be! Sen kim oluyorsun! Akp döneminde en çok duyduğumuz laf buydu... Kim olduklarını yazdım!

Emin Çölaşan - İyi ki Varsın Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Askerlerine' Saygı ve Dostlukla... Büyük adam, büyük insan, aydın izinden yürüdüğümüz Mustafa Kemal Atatürk sadece yaşadığı dönemin değil, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devlet adamlarından biriydi. Yoktan var ettiği, devrimlerle taçlandırdığı Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratmak kolay değildi. Elinde insan kadrosu yoktu. Üniversite bitirenler, doktorlar, mühendisler, hukukçular, eğitimciler ve ötekilerin sayısı çok azdı... Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Askerlerine' Saygı ve Dostlukla... Büyük adam, büyük insan, aydın izinden yürüdüğümüz Mustafa Kemal Atatürk sadece yaşadığı dönemin değil, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devlet adamlarından biriydi. Yoktan var ettiği, devrimlerle taçlandırdığı Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratmak kolay değildi. Elinde insan kadrosu yoktu. Üniversite bitirenler, doktorlar, mühendisler, hukukçular, eğitimciler ve ötekilerin sayısı çok azdı...

Uğur Dündar - O Halde Biz Anlatalım Gazetecilik eğer toplumun gerçekleri öğrenme hakkı için yapılıyorsa, dünyanın her yanında zor meslektir! Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise zor olmanın yanı sıra, tehlikelerle doludur. Hele günümüz Türkiyesi'nde!.. Yağdanlıklar arasında, ‘yağcılık' yarışları yapılıyor... Yağcılık şampiyonu, en güzel koltuğu kapıyor! Yalakalık yapmayana ‘düşman' gözüyle bakılıyor. Düşmanı yok etmek için her türlü silah kullanılıyor. Gazetecilik eğer toplumun gerçekleri öğrenme hakkı için yapılıyorsa, dünyanın her yanında zor meslektir! Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise zor olmanın yanı sıra, tehlikelerle doludur. Hele günümüz Türkiyesi'nde!.. Yağdanlıklar arasında, ‘yağcılık' yarışları yapılıyor... Yağcılık şampiyonu, en güzel koltuğu kapıyor! Yalakalık yapmayana ‘düşman' gözüyle bakılıyor. Düşmanı yok etmek için her türlü silah kullanılıyor.

Rahmi Turan - Cumhurbaşkanı ve Başkanlardan Dinlediğim Muhteşem Fıkralar Sevgili okurlar, ünlü Fransız yazarı Moliere, “İnsan güldüğü kadar insandır..” demiş. Doğrudur. Peki günümüzde yeterine gülebiliyor muyuz? Buna evet demek mümkün değildir. Binbir sıkıntı içinde çalkalanan ülkemizde insanların büyük bölümü gülmeyi unutmuş durumda.. İşte bu kitabı, gülmeyi unutan insanlarımızı biraz olsun tebessüm ettirebilmek için yayınladık. Sevgili okurlar, ünlü Fransız yazarı Moliere, “İnsan güldüğü kadar insandır..” demiş. Doğrudur. Peki günümüzde yeterine gülebiliyor muyuz? Buna evet demek mümkün değildir. Binbir sıkıntı içinde çalkalanan ülkemizde insanların büyük bölümü gülmeyi unutmuş durumda.. İşte bu kitabı, gülmeyi unutan insanlarımızı biraz olsun tebessüm ettirebilmek için yayınladık.

Bekir Coşkun - Titanic Kemancıları Kaptan “Çalın” diyordu... “Kemanlar çaldığına göre gemi batmıyor” diye düşünenler… …devrilen sancak direklerini sorgulamadılar bile... Ülkenin yurtseverleri, Atatürkçüleri, cumhuriyete gönül vermiş aydınları... Bu ülkeyi kuran güç, koca Türk ordusunun komutanları, şerefli subayları... Bilim adamları, hocalar, gazeteciler, yazarlar alınıp götürüldüğünde... Kemancılar çaldılar… Kaptan “Çalın” diyordu... “Kemanlar çaldığına göre gemi batmıyor” diye düşünenler… …devrilen sancak direklerini sorgulamadılar bile... Ülkenin yurtseverleri, Atatürkçüleri, cumhuriyete gönül vermiş aydınları... Bu ülkeyi kuran güç, koca Türk ordusunun komutanları, şerefli subayları... Bilim adamları, hocalar, gazeteciler, yazarlar alınıp götürüldüğünde... Kemancılar çaldılar…

Saygı Öztürk - Ordu ve Devlet Sırlarına Baskın Bülent Arınç'a iki subay ve dolayısıyla Türk ordusu tarafından düzenleneceği iddia edilen suikast olayı baştan sona bir polis romanıdır. İnanılır gibi değildir. Şeytanın bile aklına gelmeyecek dümenler, yalanlar, kumpaslar, beyin yıkama mekanizmaları… Amaç, devletin ve askeriyenin en gizli bilgi ve belgelerinin saklandığı, doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan 'Seferberlik Tetkik Dairesi' isimli kuruluşa ve oradaki kozmik odalara girip arama yapmak ve eğer mümkünse darbe belgelerini (!) ele geçirmek. - Emin Çölaşan Bülent Arınç'a iki subay ve dolayısıyla Türk ordusu tarafından düzenleneceği iddia edilen suikast olayı baştan sona bir polis romanıdır. İnanılır gibi değildir. Şeytanın bile aklına gelmeyecek dümenler, yalanlar, kumpaslar, beyin yıkama mekanizmaları… Amaç, devletin ve askeriyenin en gizli bilgi ve belgelerinin saklandığı, doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan 'Seferberlik Tetkik Dairesi' isimli kuruluşa ve oradaki kozmik odalara girip arama yapmak ve eğer mümkünse darbe belgelerini (!) ele geçirmek. - Emin Çölaşan

Soner Yalçın - Saklı Seçilmişler Buğdayın genetiğiyle oynayan kim ? Mısırın genetiğiyle oynayan kim ? GDO'nın öncüsü Kim ? Hepsi Soner yalçın'ın Saklı Seçilmişler kitapında... Bir film düşün. İlk sahne sıradan bir olayla başlar. Film ilerledikçe gelişmelere inanamazsın. Dehşete kapılırsın. Film biter. Etkisinden kurtulamazsın. Korkarsın... Bu kitabın yazım sürecinde ben bunları yaşadım. İlk sahne: Altı yıl önceydi. Medyaya her cümlesi yalan olan bir haber sızdırıldı. Peşine düştüm... Buğdayın genetiğiyle oynayan kim ? Mısırın genetiğiyle oynayan kim ? GDO'nın öncüsü Kim ? Hepsi Soner yalçın'ın Saklı Seçilmişler kitapında... Bir film düşün. İlk sahne sıradan bir olayla başlar. Film ilerledikçe gelişmelere inanamazsın. Dehşete kapılırsın. Film biter. Etkisinden kurtulamazsın. Korkarsın... Bu kitabın yazım sürecinde ben bunları yaşadım. İlk sahne: Altı yıl önceydi. Medyaya her cümlesi yalan olan bir haber sızdırıldı. Peşine düştüm...

Gökmen Ulu - Yıkılma Sakın Güç odakları tarafından bastırılan gerçekler asla yok edilemez. Bir süre dip dalga oluşturur. Ama bir gün mutlaka yüzeye çıkar. Artık herkes görür hakikati. Tsunamiye dönüşmüştür. Kimse duramaz önünde. Güç odakları tarafından bastırılan gerçekler asla yok edilemez. Bir süre dip dalga oluşturur. Ama bir gün mutlaka yüzeye çıkar. Artık herkes görür hakikati. Tsunamiye dönüşmüştür. Kimse duramaz önünde.

Bilal Ak - Gerçekleri Arşiv Yazar Ergenekon, Balyoz, Odatv, Ayışığı, Sarıkız, Poyrazköy kumpasları, Sözcü gazetesini hedef seçerek devam etti… Bu kitap, Türkiye'nin kapkara yıllarının utanç medyasında yazılanları, yalanları, iftiraları ve Sözcü'nün manşetlerini bir araya getiriyor. Sözcü kumpasının içyüzü ve Sözcü'ye iftiralar yönelten Kripto FETÖ'cülerin gerçek yüzü… Öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi... Ergenekon, Balyoz, Odatv, Ayışığı, Sarıkız, Poyrazköy kumpasları, Sözcü gazetesini hedef seçerek devam etti… Bu kitap, Türkiye'nin kapkara yıllarının utanç medyasında yazılanları, yalanları, iftiraları ve Sözcü'nün manşetlerini bir araya getiriyor. Sözcü kumpasının içyüzü ve Sözcü'ye iftiralar yönelten Kripto FETÖ'cülerin gerçek yüzü… Öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi...

13 Şubat tarihinde başlattığımız 3 aylık ve 1 yıllık abone olan herkese SÖZCÜ kumpasının içyüzünü anlatan ‘Gerçekleri Arşiv Yazar’ kitabı hediye kampanyamız ise sonlanmıştır. Okurlarımıza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.